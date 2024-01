Encontraron al conductor de la camioneta que volcó y terminó contra un tapial

Paraná No descartan que haya sido robada la camioneta que terminó contra un tapial

Policiales Camioneta volcó y terminó contra el tapial de una vivienda en Paraná

En la mañana de este miércoles, vecinos de calle Entubado de barrio Belgrano, en la ciudad de Paraná, se sorprendieron al ver una camioneta volcada y contra el tapial de una vivienda., con el avance de la investigación pudieron encontrar a la persona que conducía la camioneta al momento del siniestro. Fuentes cercanas al caso precisaron a este medio que “se trata de un familiar y ex empleado del dueño” del vehículo, el cual se domicilia cerca de la casa del propietario.Por estas horas, lo que se busca determinar es si se trató de un accidente o si el involucrado tuvo la intención de estrellar el rodado contra el tapial, por lo que se aguardaba que el fiscal pueda interrogarlo para comenzar a esclarecer los pormenores del suceso.En diálogo con Elonce, el Sub Jefe de la Comisaría 6, Alejandro Franco, había relatado que el momento del arribo del personal policial “no había nadie en el interior de la camioneta y no se observaron daños sobre la construcción de la vivienda”.

“Se chequeó el dominio a través del 911 y el vehículo no tiene impedimento para circular”, indicó.Asimismo, el Subcomisario dio cuenta que también se consultó en el hospital San Martín, pero no ingresó ninguna persona con alguna lesión por accidente.Junto con personal de Tránsito de la comuna “vamos a bajar la camioneta y quedará formalmente secuestrada en la Comisaría Sexta, tratando de dar con el conductor y aclarar la situación”, había adelantado sobre los pasos a seguir.