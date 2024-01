Un bebé está grave tras ser golpeado en la cabeza con una madera

Un pequeño resultó gravemente lesionado por los arrebatos violentos de los adultos. Ahora, la víctima es un bebé de 9 meses que quedó en medio de la guerra entre sus padres, dueños de una peluquería y familiares de un ex empleado.El grave incidente, según consta en el informe policial, se inició pasadas las 0:30 de ayer en una vivienda ubicada en inmediaciones del Segundo Pasaje y Lomas en el barrio General Paz, En Santiago del Estero.Según expresó Nicolás (25), estaba junto con su esposa Milagros (29) y el bebé próximo a descansar cuando escucharon que alguien llamó a la puerta. En ese momento, la mujer salió con el pequeño en brazos a ver qué sucedía.Al abrir la puerta encontró a la pareja de su ex empleado —quien había sido despedido de su trabajo tras romper una máquina de cortar el pelo— junto con un grupo de familiares quienes comenzaron a insultar a Milagros que trataba de poner paños fríos.Salió Nicolás y les pidió que se retiren de la casa. En ese momento uno de los acusados —llamado Thiago— tomó una madera de aproximadamente 60 centímetros e intentó golpearlo.El dueño de la peluquería esquivó el golpe por lo que Thiago lanzó otro. Allí la tabla voló por el aire y cayó con total violencia sobre la cabeza del pequeño —que estaba en los brazos de su madre— y lo desmayó.Desesperada la pareja pidió ayuda. El padre y un hermano de Nicolás llegaron a la casa para auxiliarlos. Mientras los violentos les arrojaban ladrillos y piedras lograron subir al menor a un vehículo para dirigirse a un centro asistencia.Cuando el niño era llevado al Cepsi, según los dichos de Nicolás ante la policía, sus atacantes realizaron disparos con "tumberas" al vehículo, pero por fortuna no lograron lesionarlos.

Tiene fractura de cráneo



Personal de la Comisaría Quinta tomó intervención en el brutal episodio e informó a la fiscal de turno Eugenia Callegaris quien ordenó varias medidas. Más tarde los agresores también realizaron denuncias por amenazas.El bebé continuaba internado en la sala de Terapia Intensiva del Centro Provincial de Salud Infantil, con pronóstico reservado.Según revelaron fuentes judiciales y policiales cercanas a la investigación, el menor a causa del golpe que recibió sufrió una fractura en el cráneo, por lo que su estado de salud era grave.