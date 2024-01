Preso escapó por un agujero en el piso de un móvil policial

Un preso protagonizó una insólita fuga en el departamento de Guaymallén, en Mendoza. Mientras era trasladado en un móvil policial junto a otros 12 detenidos, se escapó por un agujero que había en el piso del vehículo, aunque luego fue recapturado.Se trata de Roberto Carlos Bairac, de 41 años, quien está imputado por los delitos de "abuso sexual agravado por el uso de arma de fuego, violación de domicilio, coacciones agravadas por el uso de arma de fuego, en concurso real, y homicidio en grado de tentativa".El episodio ocurrió alrededor de las 10.20 de este lunes en la intersección de la calle Urquiza y Lateral Norte del Acceso Este, de Guaymallén, cuando el hombre era llevado de regreso a la Penitenciaria provincial de Boulogne Sur Mer junto a otros cinco internos, mientras que otros siete presos eran llevados a Sanidad Policial.Según informaron las fuentes policiales, el móvil de traslado tenía una perforación de entre 40 y 50 centímetros en el suelo. Fue justamente ese hueco el que aprovechó Bairac para escapar cuando el furgón se detuvo en un semáforo.De esa manera, el detenido logró salir sin ser advertido por los cuatro agentes de custodia, quienes recién notaron que les faltaba un preso cuando llegaron a Sanidad Policial.Alertadas todas las unidades policiales, se montó un operativo de búsqueda y se determinó que el prófugo iba en un taxi hacia la zona de Rodeo de la Cruz o Corralitos.

El taxista activó la alarma de pánico conectada con la base de Control Satelital luego de advertir una situación fuera de lo normal, por lo que la Policía comenzó a seguirlo. No obstante, una vez que lograron alcanzarlo, Bairac ya no estaba en el taxi.El chofer explicó que un hombre, que tenía cubiertas las esposas con trapos para no despertar sospechas, lo había interceptado en las paradas de colectivos ubicadas en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Mendoza.Además, contó que el preso, intuyendo que era perseguido, bajó del auto al llegar a la zona de Rodeo de la Cruz, más precisamente en la rotonda de Salcedo de Guaymallén, y escapó en bicicleta.Por su parte, las autoridades policiales ampliaron el rastrillaje con drones y finalmente lo recapturaron en el Barrio Grilli Sur, frente a la Manzana J Casa 4. En el operativo intervino personal de la comisaría 9na. de Guaymallén.