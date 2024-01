Se registraron en Paraná nuevos hackeos de celulares a través de WhatsApp

En Paraná se denunciaron varios bloqueos de celulares con una nueva metodología por parte de los delincuentes informáticos y se difundieron recomendaciones. En pocas horas durante el pasado fin de semana, sufrieron estos hackeos, una oficial de policía, un periodista y un empresario, quienes realizaron las pertinentes denuncias.En este sentido, desde la División Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos, se dio el alerta frente a la cantidad de denuncias que se realizaron con una nueva modalidad delictiva que lograba hackear los celulares de las víctimas. Desde la repartición perteneciente a la Dirección de Investigaciones se brindaron recomendaciones para tratar de evitar estos severos inconvenientes.La segunda jefa de Delitos Económicos, Blanca Ramírez, informó que las nuevas modalidades delictivas para bloquear el uso de los celulares por parte de sus titulares, es a través de de WhatsApp.La funcionaria policial explicó: "Hasta el momento teníamos la forma de que si nos hackeaban el WhatsApp era porque nosotros les entregábamos el código, hoy tenemos a través del WhatsApp una forma de compartir pantalla en tiempo real a través de una videollamada”."En esta nueva modalidad de estafa, y es a partir de cuando uno realiza una videollamada, donde podemos visualizar abajo un nuevo botoncito cuadradito que simula ser un celular con una flechita. Si uno lo pulsa aparece un diálogo que uno si lo acepta permite compartir la pantalla de tu celular, el que te está llamando puede ver todo lo que uno está viendo en su celular”, resaltó la responsable de Delitos Económicos.En esa línea, agregó: "Los estafadores lo utilizan para hacer fraudes, y en este caso, realizan llamadas que son del soporte técnico de WhatsApp y te dice que te están probando la línea, sincronizando tu teléfono en otro equipo. Tapan la cámara. Muchas víctimas creen que lo que está pasando no es una videollamada porque uno ve la pantalla oscura y no se dan cuenta que lo están grabando”.

Sobre esta modalidad, aseveró: "Aunque no se les otorgue a la estafadores ningún código, ellos están viendo en nuestra pantalla cuando nos llega el código para habilitar el WhatsApp, o si queremos validar una cuenta del banco que nos envían, pueden visualizar el código que llega a la parte superior del teléfono".Con el avance de la maniobra se produce “automáticamente el bloqueo del WhatsApp y empiezan a estafar a todos tus contactos”, hizo notar Ramírez para indicar: "Los delincuentes no necesitan mucho tiempo, cuando te están llamando ellos ya están ingresando por otro WhatsApp para poder ver los códigos”.Este primer paso que dan los delincuentes informáticos, ya es traumático porque bloquean el uso del celular por la aplicación de WhatsApp, pero además pueden ampliar el campo de las maniobras "cuando a las víctimas las hacen entrar a Mercado Pago y los engañan a hacer transferencias, situaciones que terminarán con el vaciamiento de la cuenta”.Para evitar estos casos, Ramírez destacó en diálogo con radio La Voz, la importancia de realizar la verificación de dos pasos que se pueden lograr en la misma aplicación. “Hoy en día todos usamos WhatsApp y tendríamos que aplicarlo por nosotros mismos y por nuestros contactos, porque por más que uno haga prevención, le llega un contacto de un amigo y le dice prestame dinero y se le prestan. Hay que hacer la verificación de dos pasos, colocar un pin y eso le va a permitir que no le hackeen el WhatsApp”, comentó la funcionaria de la Policía.La misma se realiza a través de configuración, ajuste, cuentas, que permitirá avanzar en la verificación de dos pasos. “Si alguna vez te quieren hackear el WhatsApp no van a poder porque van a necesitar esos cuatro numeritos. Cada tanto WhatsApp te los va a pedir cuando quieras ingresar, lo que llevará a neutralizar posibles futuros bloqueos".