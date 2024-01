Cinco hombres fueron asesinados en un tiroteo por disputa de tierras

Cinco hombres fueron asesinados este domingo a balazos y al menos otras seis personas quedaron heridas en un feroz ataque a tiros ocurrido por una disputa de terrenos en el barrio 8 de Diciembre, de la localidad de González Catán, partido de La Matanza. Luego del violento episodio, se realizaron distintos allanamientos en busca de sospechosos, pero de momento no había detenidos.Fuentes judiciales indicaron a Télam que el hecho se produjo pasadas las 15.30. Según testigos, al menos tres personas comenzaron a disparar contra un grupo que participaba de una reunión barrial.De acuerdo a la información oficial, una de las cinco víctimas es un hombre de 29 años que sufrió rotura múltiple de cráneo con pérdida de masa encefálica. La víctima, identificada como Leonel Enzo Tuco Tapia, fue trasladada de urgencia por su pareja al Hospital René Favaloro de La Matanza, donde llegó sin signos vitales.Según el parte policial,En línea con lo informado por la Policía, el medio de la comunidad bolivianainformó que el hecho se habría registrado cuando vecinos del barrio tenían previsto hacer una reunión de una comisión de delegados por los terrenos de la zona.De acuerdo a este medio, el violento ataque se dio en una zona conocida como "La tosquera", que se encuentra abandonada. Al parecer, había existido un enfrentamiento previo pero no alcanzó el nivel de violencia de este domingo porque en esa ocasión no se registraron disparos. A última hora del domingo, entre los investigadores cobraba fuerza la hipótesis de que este conflicto también puede tener, según confiaron aaltas fuentes del caso.

En otra versión distinta a la de la Policía, fuentes de la investigación indicaron que el lugar donde ocurrió el tiroteo estaba tomado por un grupo de paraguayos que respondió a los tiros a la llegada de vecinos de la comunidad boliviana, que estaban armados e intentaron ingresar para tomar tierras.Estas mismas fuentes precisaron que la actividad de las tosqueras está prohibida en La Matanza desde hace diez años. Por eso el lugar se encontraba abandonado y era utilizado por distintas bandas delictivas.En el lugar trabajaba el fiscal de turno de la Unidad Temática Homicidios de La Matanza, Carlos Arribas, quien dispuso diversas diligencias para establecer lo ocurrido, entre ellas la toma de declaraciones testimoniales y el relevamiento de la escena en busca de vainas servidas, armas y posibles sospechosos.Además, el fiscal ordenó el traslado de los cuerpos a la morgue judicial para que se lleven adelante las autopsias de rigor.