Dos personas murieron en CABA tras el choque de un camión y un colectivo

Dos personas murieron tras un choque entre un camión y un colectivo de la línea 106 en el barrio porteño de Balvanera, en la esquina de Viamonte y Paso, y otras resultaron heridas, informaron fuentes sanitarias y viales.El SAME trasladó además a cinco personas con politraumatismos leves: los choferes de los dos vehículos involucrados y tres pasajeros del colectivo.Según precisó Alberto Crescenti, titular del SAME, las personas que murieron iban en la caja del camión, que trasladaba cebo. “Tras el impacto salieron despedidos y cayeron al asfalto, muriendo instantáneamente, nosotros cuando llegamos no pudimos hacer nada”, aseguró.Los choferes tuvieron que ser rescatados porque en primera instancia habían quedado atrapados en el interior de los vehículos que conducían.“Vamos a tener que esperar la pericia accidentológica, pero acá hay semáforo: evidentemente uno de los dos cruzó en rojo”, especuló Crescenti.Las víctimas fatales, con una edad estimada de entre 30 y 40 años, salieron despedidas desde la parte de detrás del camión e iban en un sitio donde está prohibido circular, ya que no suele contar con las medidas de seguridad. Ambos cayeron sobre la cinta asfáltica, cuyo impacto provocó la muerte. Mientras que los choferes tuvieron que ser rescatados porque en primera instancia habían quedado atrapados en el interior de los vehículos que conducían.“Vamos a tener que esperar la pericia accidentológica, pero acá hay semáforo: evidentemente uno de los dos cruzó en rojo”, especuló Crescenti.Los conductores del colectivo y del camión fueron auxiliados para salir y trasladados por ambulancias junto a tres pasajeros al Hospital General de Agudos Carlos Durand y el Hospital Ramos Mejía. Las personas que viajaban en el colectivo al momento se encontraban sin riesgo de vida.

La zona en la que se produjo la embestida es de intenso tránsito, y se dio el alerta del choque a través de un llamado al 911. “Lamentablemente estábamos en un incendio en Gascón y Díaz Vélez cuando recibimos un alerta de la colisión de un colectivo con un camión, nos desplazamos rápidamente con creo que diez ambulancias”, agregó el titular del SAME. Fuente: (Infobae)