Almacenero fue víctima de la aplicación falsa de Mercado Pago

Policiales Ladrón reincidente robó en un comercio y quedó filmado: tiene más de 15 causas

Gustavo Nissero tiene un almacén en la ciudad de Gualeguaychú y fue víctima de una estafa mediante la aplicación que simula ser Mercado Pago.Según relató, un joven ingresó a su comercio a comprar un fernet y pagó con la aplicación, pero nunca ingresó el pago, y no pudo constatarla en el momento. “Están al acecho de todo, fui uno más de los estafados”.Nissero conoce al cliente, e incluso al momento de “realizar la compra” lo llamó por su nombre y le mostró en la pantalla de su celular la transferencia realizada; pero horas más tarde supo que se trató de una estafa.“Me dijeron que tuviera cuidado, pero fue todo tan rápido y no fue una cifra exorbitante, pero me llamó la atención y no desconfié porque no llevó el fernet más caro, sino uno barato”, dijo a