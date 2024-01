Lotocki habló por primera vez desde la cárcel: “No debería estar acá”

El cirujano Aníbal Lotocki habló por primera vez desde la cárcel de Ezeiza donde se encuentra detenido con prisión preventiva acusado de homicidio simple por la muerte del empresario Cristian Zárate. "No debería estar acá" señaló el especialista en una entrevista donde describió como son sus días y aseguró: “No esperaba este presente, no estaba en mis planes".El médico cirujano se mostró molesto por su actual situación judicial: "No estaba en mis planes para nada, no me parecía lo justo porque realmente una prisión preventiva. O sea, yo estoy acá por una prisión preventiva. No he tenido juicio, ni fui enjuiciado, no tengo ningún tipo de condena por la cual no debería estar acá”.Para luego agregar que "el Juez entendió que había riesgo procesal porque me mudé de casa, que me podía fugar, una cuestión así y decidió esta prisión preventiva”."Supongo que mi situación se podrá revertir en el transcurso de los próximos meses porque si no voy a tener que esperar el juicio acá”, sumó Lotocki que según él se mudó de domicilio debido a los escraches que le hacían en su casa.

Tras permanecer 84 días en prisión Lotocki rompió el silencio desde el penal donde explicó su día a día: "No hay mucho para hacer acá. Estás en un salón de usos múltiples así donde todos desayunan, almuerzan y pasan el día. Algunos se levantan temprano otros más tarde. Yo me levanto generalmente 7:30 que es cuando nos abren la celda para salir a calentar o tomar agua y tomar un café".En una entrevista telefónica con el programa, señaló que sus días en la cárcel son de "mucha lectura y mucho estudio". "No me gusta jugar a las cartas, jugar a los dados. Acá hay juegos de mesa y esas cosas, como nada de eso me agrada aprovecho para leer y estudiar”, agregó.Indignado por situación, Lotocki sobre el final, analizó: “La cuestión, es que, si soy absuelto, pagué un montón de tiempo de prisión siendo inocente”. Fuente: (C5N)