Ladrón reincidente robó en un comercio y quedó filmado: tiene más de 15 causas

El ladrón tiene más de 15 causas por hechos delictivos

Una tienda de Gualeguaychú fue blanco de un robo durante la noche de este miércoles. Un ladrón despegó un marco, corrió un vidrio de la vidriera e ingresó al local; fue directamente a la caja registradora, sacó dinero en efectivo y después se alzó con lencería, remeras, calzas y mochilas. El ilícito quedó registrado en las cámaras de seguridad del comercio ubicado sobre calle Maipú, casi 25 de Mayo, en el comienzo de la semipeatonal.En la secuencia, que tiene más de seis minutos, puede verse cómo el delincuente se mueve con total tranquilidad en el interior del local para sustraer el dinero y demás artículos del comercio.Los comerciantes descubrieron el hecho de inseguridad cuando regresaron al local a buscar unos elementos, y notaron que uno de los vidrios había sido removido. Inmediatamente se comunicaron con la Policía y los efectivos de desplazaron hasta el lugar. Al revisar las cámaras de vigilancia, pudieron identificar al delincuente y los movimientos que ejerció dentro del local.Al respecto, el jefe de Departamental policial de Gualeguaychú, Luis Báez, confirmó que el ladrón ya está identificado porque es el mismo de otros hechos ocurridos en el centro de la ciudad. Es una persona en situación de calle que camina la ciudad a toda hora del día.“Es una persona con antecedentes, está cebado, tiene más de 15 causas reiterativas por estas cuestiones. Para llegar a una futura sentencia tiene que tener una acumulación de delitos. Son cuestiones procesales de fondo y tenemos una Justicia muy garantista; hay penas que no superan los tres años en la mayoría de los casos”, expuso el comisario.

En base a los antecedentes del sujeto, se supo que no circuló armado en ninguna circunstancia y nunca se resistió a ser detenido.“Sabe que en cuestión de días va a recuperar su libertad, ya está acostumbrado a este sistema que se lo permite y por eso tiene esa osadía, no tiene vergüenza, no le importan los horarios, o si hay un policía a dos cuadras, o si la gente lo ve”, indicó el comisario aBáez detalló que el delincuente vive en la ciudad, tiene más de 30 años, es reincidente en este tipo de delitos e incluso les roba a sus pares que también viven en situación de calle.