Le dijeron que le iban a reintegrar 35.000 pesos pero era una estafa

"Me ingresó al celular una llamada de WhatsApp, con el logo de Mercado Pago. El número tenía característica de Córdoba, por lo que dudé en contestar, pero al final atendí. Me preguntaron si era el titular de la línea y al corroborarlo, me informan que Mercado Pago me tenía que reintegrar algo más de $35.000, por las transferencias y pagos con QR realizados con mi cuenta. Si bien eran operatorias reales, me pareció llamativo o dudoso, porque hoy en día nadie te devuelve nada", dijo el crespense.La conversación continuó en términos amenos y el estafador avanzó un paso más: "Me preguntó si a la App la tenía en el teléfono con el cual estábamos hablando, a lo cual respondí que sí. Quiso que anotara un número que me dictaría, pero ante la desconfianza, contesté que andaba en la calle y corté la comunicación", contó.

Efectivamente se trataba de una estafa, lo cual pudo corroborar minutos después: "Me comuniqué con Mercado Pago, porque la App oficial brinda la opción de pedir ayuda y al hacerles saber lo que había pasado, me indicaron que bajo ningún motivo ellos reintegran dinero, a no ser por un reclamo del cliente y siguiendo un protocolo", dio cuenta para alertar a otras personas a que estén atentos a este tipo de llamadas. (FM Estación Plus)