La prueba que complica a un exfutbolista de Boca en la muerte de su exnovia

Vecinos, familiares y amigos de Anabelia Ayala, la expareja del futbolista Óscar Junior Benítez, que se quitó la vida en su casa el 31 de diciembre de 2023, protagonizaron una marcha con un expreso pedido de justicia que culminó en la puerta de la casa del acusado.Durante la concurrida manifestación, llevada a cabo en la localidad bonaerense de Luis Guillón, los allegados de Ayala notaron algo que podría complicar a Benítez en la causa judicial que lo tiene como imputado por “coacción agravada por el empleo de arma en concurso real con daños, amenazas, desobediencia y tenencia de arma de guerra sin la debida autorización legal”.Se trata de la presencia de la camioneta 4x4 marca RAM que fue vista en la puerta de la casa de Ayala algunas horas de su muerte. El video de aquella secuencia, incorporado en la investigación, fue registrado por una de las cámaras de seguridad ubicadas al frente de la propiedad.En las imágenes, con fecha del 30 de diciembre, se ve que a las 3.44 de la madrugada Anabelia Ayala subió a la camioneta y se fue del lugar. El mismo vehículo la llevó a las 10.52. Un minuto más tarde, la mujer descendió, ingresó a su casa y se encerró en su habitación.Si bien los padres de Ayala y varios vecinos habían visto que era Benítez quien manejaba la camioneta, la Justicia no pudo determinar quién estaba a cargo del volante. El juez Manuel Barreiro, titular del Juzgado en lo Correccional Nº8 de Lomas de Zamora, dispuso mantener la prisión domiciliaria con la supervisión y el control de una pulsera electrónica.La aparición de la camioneta RAM, a la cual le quitaron la placa trasera que permite identificarla, en la casa de Benítez demostraría, que aunque la misma no esté a su nombre, habría sido conducida por él en la última secuencia en la que a Anabelia Ayala se la vio con vida.La presencia del vehículo será clave para el futuro de la investigación, tal como advirtió el abogado Rodrigo Tripolone, quien representa a la familia de Ayala: “Junior tenía un desapego a la norma, varias desobediencias, debía estar detenido”, dijo a TN.El abogado también expresó que se opondrá a un pedido que realizó la fiscal Mariana Monti el 24 de noviembre de 2023. Aquel día, la funcionaria judicial pidió que la causa se tramite en un juicio abreviado y que a Benítez se le imponga “una pena única de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo”.“Tuve acceso a esto hace pocas horas. La fiscal propone que en un solo juicio se lo condene a cuatro años. Me voy a oponer al acuerdo y voy a exigir que Benítez vaya a juicio. Él va a ir preso”, manifestó Tripolone.“Tenemos elementos que además demuestran el control que Junior tenía sobre Anabelia. Éste la habría amenazado con hacerle daño a su familia, en especial a su padre, a quien atacó en diferentes oportunidades. En una de ellas con un arma de fuego en la mano”, había expresado Tripolone.Juan Carlos Ayala, papá de Anabelia, teme que Benítez continúe hostigándolo y haciéndole daño de manera directa. “A él lo golpeó, y en otra oportunidad le clavó cuchillos en los neumáticos de su auto”, precisó Tripolone.“Esta violencia moral que ejercía, máxime teniendo en cuenta que él esa misma noche había estado en esa habitación (no en firma física y sí mediante la aplicación por la cual mantenía la comunicación audiovisual con su víctima), siendo espectador de cómo ella se quitó la vida”, continuó el letrado.Asistencia telefónica gratuita a personas en crisis o con riesgo de suicidio: 135 desde Buenos Aires o bien 011-5275- 1135 o 0800-345-1435 desde todo el país, línea a cargo de la organización no gubernamental Centro de Asistencia al Suicida (CAS).