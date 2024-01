Mató a su sobrina de 14 años e hirió a puñaladas a su hermana y a una amiga

Mauro Matías Caballero, un hombre de 33 años, fue detenido luego de matar con una cuchilla a su sobrina de 14 años, identificada como Florencia Jazmín Santi. En el ataque, además, hirió gravemente a su hermana y a una amiga de la víctima, de 13 años, indicaron fuentes judiciales a Infobae.El hecho se registró en una casa de la localidad bonaerense de Merlo, ubicada en Juan Dillon y 12 de Febrero, en la localidad de Parque San Martín, cuando Caballero, discutió y agredió a su hermana Verónica frente a las menores, quienes intercedieron para frenarlo.Sin embargo, Caballero aumentó su agresividad y también las apuñaló. Su sobrina no sobrevivió. La adolescente presentaba varias heridas de arma blanca, una en el corazón.Tras el feroz episodio, el asesino escapó. En ese momento, “un vecino lo vio salir de la casa con cuchilla en mano”, revelaron fuentes del caso, en el que interviene la fiscal Adriana Suárez Corripio, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 8 de Morón.Caballero, en su huida, también fue registrado por una cámara de seguridad cuya filmación está en poder de los investigadores.Sin embargo, la prueba más contundente contra el homicida es el testimonio de Verónica: lo señaló ante los efectivos que llegaron a la casa a auxiliar a las víctimas. Ambas fueron trasladadas en estado de gravedad al Hospital Eva Perón y al Hospital Malvinas Argentinas, ambos en Merlo.Caballero fue detenido en Ramos Mejía, cuando estaba a punto de arrojarse a las vías del tren, según detallaron fuentes policiales. En su poder, tenía los celulares de las dos menores agredidas. Según trascendió, el hombre tenía “severos problemas de consumo” de drogas.En la búsqueda de Caballero trabajaron efectivos del Comando de Patrullas, la Dirección Departamental de Investigaciones de Morón, de la jefatura Departamental de Merlo y la Policía Federal Argentina, que aportó imágenes de cámaras de seguridad de las estaciones de tren, en las que se lo veía cuando subía a una formación con destino a la cabecera de Once, indicó Télam.La causa fue caratulada como “homicidio agravado y lesiones graves” y el detenido será indagado cerca del mediodía, luego de que la fiscal reciba los datos preliminares de los peritajes dispuestos en el domicilio de las víctimas.Al mismo tiempo, Suárez Corripio aguardaba los resultados de la autopsia al cuerpo de la adolescente asesinada.La violencia intrafamiliar marcó la gran cantidad de homicidios que se registraron en la provincia de Buenos Aires en los primeros diez días del año. El crimen ocurre a pocas horas de un parricidio registrado en Los Polvorines. Oscar Eduardo Iocca fue asesinado a mazazos en su casa y, por el homicidio, detuvieron a su hijo de 27 años. En su indagatoria frente a la fiscal Silvia Bazzani, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 23 de Malvinas Argentinas, Diego Iocca, hijo de la víctima confesó el crimen.El joven de 27 años, bajo consumo problemático de drogas y con problemas psiquiátricos, argumentó que “una voz le ordenó rematar a su padre”. Lo hizo con un martillo. De acuerdo a la autopsia, la muerte fue producto de múltiples lesiones de arma blanca. Una, en particular, le dio en el corazón.