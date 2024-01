A punta de pistola, asaltaron una tómbola y se llevaron $400.000

Tres personas asaltaron una tómbola ubicada en calle Diamante y España, de Paraná, y se llevaron $400.000.Según pudo confirmar, el hecho ocurrió en horas del mediodía de este martes, mientras llovía en la ciudad. La propietaria atendía el local cuando tres delincuentes ingresaron y, a punta de pistola, le exigieron que entregue la recaudación.Sergio, un vecino, informó a nuestro medio que “yo estaba trabajando en frente, no vi cuando ocurrió el asalto, pero luego me acerqué para ver si la dueña necesitaba algo. Justo le estaba dando su testimonio a la Policía. Me dijo que estaba bien, un poco shockeada”.“Hoy en día, por la situación económica, el lugar se mueve bastante porque a veces la gente apuesta a salvar el día. Si hubiera sido un miércoles el asalto, que es el día de sorteo del Quini 6, quizás hubieran perdido más dinero”, consideró.Personal policial trabaja sobre las imágenes de la cámara de seguridad del lugar para identificar a los autores del delito.“No sé si a la dueña le pasó alguna vez algo igual, pero creería que no. Si bien ella tiene rejas, esto pasó igual”, dijo.