Ordenan liberar a los menores que habían sido detenidos por el crimen de Tomás

Los dos menores que estaban detenidos por el crimen de Tomás Tello en la localidad balnearia de Santa Teresita fueron liberados hoy luego de que ninguno de los testigos los identificara en la rueda de reconocimiento.

De esta manera, la causa se centra en los 11 mayores detenidos que están alojados en la Unidad N°6 de Dolores, acusados de ser coautores del asesinato de Tello y partícipes necesarios.



La rueda de reconocimiento se realizó en la jornada del lunes en la DDI de Dolores luego de que la Justicia de menores les haya dictado la prisión preventiva a ambos adolescentes.

Para corroborar la veracidad de su participación, la fiscal Mónica Ferré solicitó esta nueva pericia y llamaron a cuatro testigos, quienes confirmaron que no los ubicaban en la escena de ataque y crimen.



Ante esta resolución, se impuso la inmediata liberación de ambos jóvenes y se espera que este martes abandonen el instituto de menores.

Uno de ellos, previo a la pericia, se había quebrado frente a la fiscal y aseguró que no conocía a ninguno de los imputados, que no estuvo en el ataque y que Damián Kopelian fue el que acuchilló a Tello. Fuente: (NA)