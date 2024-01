Ladrón que robó camión con mercadería en Paraná, “lo abandonó tras chocarlo”

Policiales Robaron camión repartidor con mercadería en supermercado de Paraná

un hombre robó un camión cuando los trabajadores estaban descargando la mercadería en un supermercado.

no pudieron dar con el delincuente y al momento se cotejan cámaras de seguridad de la zona para hallar al mismo.



En declaraciones a, el jefe de Comisaría Decimosexta, José Rodríguez, brindó precisiones del hecho.Se trata del caso en el queEl hecho ocurrió, este martes alrededor de las 10 am en calle Los Minuanes y Cortada 1204, de Paraná. El ladrón dejó abandonado el rodado a unas tres cuadras.Según conoció, se trata de un camión repartidor Mercedes Benz modelo ALT-193, color blanco, con cámara de refrigeración. El rodado pertenece a la empresa Pollo 27, cuya sucursal se encuentra en Avenida de las Américas y calle Luis Noaco de la capital entrerriana.Al ser consultado, sobre cómo ocurrió el robo del camión, Rodríguez expresó que cuando el chofer bajó del camión para que descarguen la mercadería y “un hombre ingresó en el vehículo yTras el choque, el rodado, que tenía el paragolpes delantero dañado, fue abandonado y un hombre de 26 años lo recuperó.“El ladrón robó 1.500 pesos, que lo único que había de cambio adentro del vehículo, no así la recaudación que estaba en una caja fuerte”, dijo el jefe de Comisaría y sumó que todavíaDestacó, que “a momento del robo, el chofer lo había dejado en marcha porque era un momento de descargar, se confió que no iba a pasar nada”.