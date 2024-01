Crimen de Tomás: los menores detenidos no fueron reconocidos por los testigos

Los dos adolescentes detenidos en el marco de la investigación del crimen de Tomás Tello, el joven de 18 años asesinado por una patota durante los festejos de Año Nuevo en el balneario bonaerense de Santa Teresita, fueron sometidos hoy a una rueda de reconocimiento de presos en la ciudad de Dolores y no fueron identificados por ninguno de los testigos del hecho, informaron fuentes judiciales.En el reconocimiento, solicitado por la fiscal Mónica Ferre, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil dolorense, participaron cuatro testigos del ataque sufrido por Tello, quienes no identificaron entre los agresores a ninguno de los adolescentes imputados por el homicidio.Si bien el último jueves la titular del Juzgado de Garantías del Menor 1 de Dolores, María Fernanda Hachman, dispuso para ambos la prisión preventiva por 45 días al hacer lugar a un pedido en ese sentido de la fiscal, fuentes judiciales indicaron que a partir del resultado negativo de los reconocimientos podrían ser puestos en libertad en las próximas horas.Los dos adolescentes fueron detenidos en 1 de enero último, horas después del crimen de Tello, junto a otros siete mayores de edad imputados inicialmente por el homicidio.Si bien ambos se negaron a declarar al ser indagados tras su detención, uno de ellos optó por hacerlo el último jueves, luego de que se les notificara del dictado de la prisión preventiva.En su declaración, brindó una versión exculpatoria, aseguró que no participó en el ataque, y ubicó en cambio entre los agresores a Damián "El Kope" Kopelián (21), acusado de ser el autor de la puñalada mortal sufrida por la víctima, y Avedis Kopelían (57), su padre.En cuanto al resto de los acusados, el adolescente aseguró ante la fiscal que no los conocía."El Kope" y su padre están detenidos en la Unidad Penal 6 de Dolores, en el marco de la causa a cargo del fiscal Pablo Gamaleri, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 11 de Mar de Ajó.El principal acusado está imputado como autor de homicidio doblemente agravado, al igual que Roberto del Jesús Ochoa (27), Federico Brandon (22) y Carlos Amestoy (29).Avedis Kopelián, en tanto, está acusado como "partícipe necesario", junto a su otro hijo, Aram (27), y a Darío Espinosa (33), detenidos en las horas posteriores al crimen, y al igual que Diego Roberto Cejas, aprehendido dos días después, y que Carlos Nahuel Flecha, Octavio Brian Cejas y Julián Agustín Cejas, detenidos el último sábado.A una semana del crimen, ninguno de los once imputados por Gamaleri optó hasta el momento por declarar.Ochoa y Brandon, en tanto, intentaron suicidarse días atrás en las celdas en las que permanecían alojados en la UP 6 de Dolores, pero fueron asistidos por personal penitenciario que advirtió la situación.De acuerdo a la investigación, Tello fue atacado a las 7.10 del 1 de enero en la zona de playas de Santa Teresita, en Costanera y calle 38, por "El Kope", Brandon, Ochoa y Amestoy.Según la causa a cargo de Gamaleri, ellos cuatro actuaron luego de "urdir un plan de antemano con el fin de dar muerte" a la víctima, y contaron para ello "con la colaboración" del resto.Según la fiscalía, el ataque se originó por "una disputa previa ocurrida el día 23 de diciembre del 2023" y los acusados "increparon" a Tello en la playa mientras estaba con su novia y un amigo, con expresiones como "párense de mano, vamos a pelear hijos de puta, los vamos a cagar a trompadas, parate de mano" y "mirá cómo te regalás".De acuerdo al expediente, al menos uno de los acusados exhibió "un arma blanca" y en ese momento la víctima trató de escapar, pero fue perseguido seis cuadras, hasta que fue acorralada y atacada nuevamente en el porche de ingreso de una vivienda sobre la calle 44 al 100."Acorralaron a la víctima en el pasillo de entrada de la vivienda sita en dicho numeral, y se turnaron para atacarlo a golpes de puntapiés, puños, piedras y botellazos, en la cabeza y en el cuerpo, mientras que a su vez impedían simultáneamente que sus amigos pudieran socorrerlo", describió el fiscal.De acuerdo a esa secuencia, el principal acusado le provocó a Tello "una herida fatal corto punzante a la altura del esternón con un arma blanca".