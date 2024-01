Acusado de violento crimen va a la cárcel tras revocación de domiciliaria

El juez de Garantías de Paraná, Elvio Garzón, resolvió este lunes revocar la prisión preventiva en la modalidad de arresto domiciliario que venía cumpliendo Diego Garcilazo en el contexto de la investigación que se sustancia para determinar su responsabilidad en el crimen de Adrián Martínez, ocurrido el miércoles 8 de marzo alrededor de las 22.30, en la esquina de calles El Rodeo y El Boyero, en barrio San Agustín.



La discusión sobre si Garcilazo violó la prohibición de permanecer en el domicilio en el que cumplía el arresto preventivo comenzó el domingo 7, cuando, en una audiencia para discutir la revocación de la medida dispuesta en su modalidad morigerada, el juez escuchó a Garcilazo y a la madre, que se ofreció como nuevo garante de la medida cautelar, puesto que la pareja “no quería ser más garante”.



En la audiencia del domingo, el acusado reconoció que el sábado 30 de diciembre de 2023, mantuvo una discusión con su pareja, pero negó que se retirara del domicilio, difiriendo de la versión de aquella, que dijo que se retiró en un auto negro. Ante la diferencia de versiones, el juez dispuso escuchar este lunes a la pareja de Garcilazo y conocer la suya de primera mano.



En la audiencia que se realizó este lunes, la mujer, muy angustiada, relató un incidente en el que habría mantenido una discusión en la que Garcilazo, según dijo, “se puso violento” y la echó de la vivienda junto a sus hijos, le retuvo el celular y sin posibilidades de tomar un colectivo o un remís porque quedó sin dinero, regreso y pidió ayuda a vecinos para llamar al 911. A diferencia del imputado, la mujer sostuvo que luego del incidente, regresó a la vivienda, pero Garcilazo ya no estaba porque se había retirado del domicilio donde cumplía la medida, en un auto. “No lo quiero en mi casa”, sostuvo en medio de un apenas contenido llanto.



La fiscal, Patricia Yedro, que subrogó a su par, Laureano Dato, ratificó el pedido de revocación de la prisión domiciliaria que realizó Dato el domingo. Entendió que Garcilazo “no está dispuesto a cumplir” con los requisitos que la modalidad domiciliaria exige, y añadió “que podría ser autor de otro hecho” en referencia a los dichos de la pareja y garante respecto al incidente ocurrido el sábado 30 de diciembre.



La defensora pública, Antonella Manfredi, se opuso a la revocatoria argumentando que significaría un agravamiento de las condiciones en las que Garcilazo venía cumpliendo la medida, destacando que no se registró ningún incumplimiento ni hubo denuncias por amedrentamiento de testigos. Entendió que se trató de una discusión de pareja tras la cual, según se pudo acreditar por la Policía, el acusado regresó a la vivienda. Así, manifestó que cambiar el domicilio donde cumplía la medida por el de la madre, sería razonable.



Garzón reconoció que Garcilazo no registró incumplimientos ni denuncias por entorpecimiento de la investigación. No obstante, entendió que el hecho de que haya violado la prohibición de retirarse del lugar a sabiendas de las consecuencias que tal accionar le podía acarrear, era un motivo suficiente para revocar la medida en su modalidad morigerada. También le señaló que pudo tomar otras vías para conjurar el incidente con su pareja y garante, pero no lo hizo.



El juez entendió que la decisión de Garcilazo de regresar a la casa tras violar el arresto domiciliario podía considerarse como una acción para mejorar su situación procesal, y añadió que los padres del acusado son personas mayores de edad, que “seguro van a poner lo mejor de sí” para dar cuenta del cumplimiento de la medida, pero así como ya la transgredió estando en la casa con su pareja, lo podría volver hacer y así evadirse del accionar de la Justicia.



Fiscalía sostiene que Garcilazo fue la persona que le disparó a Martínez por la espalda, por un ajuste de cuentas por un robo a mano armada al local comercial del imputado ocurrido el 25 de enero de 2023, de dónde los autores se llevaron entre 10.000 y 15.000 pesos y el celular de la hija del imputado. Garcilazo niega ser el autor del crimen y sostiene que el robo que se postula como móvil del homicidio, ocurrió dos meses antes del crimen. El acusado tiene antecedentes condenatorios. Incluso, en la audiencia que se realizó el 13 de marzo de 2023, manifestó que conoció a la víctima y a un hermano de ésta, cuando estuvo preso. (Fuente: APF)