Buscan a sujeto en situación de calle por el primer crimen del año en Entre Ríos

Policiales Pidió un cigarrillo en una plaza y confesó que había asesinado a un hombre

Foto: La Policía concordiense lleva a cabo un amplio operativo en busca del sospechoso del homicidio

"Buenas, disculpen chicos ¿tienen un cigarrillo? Tengo algo que contarles, recién maté a uno. ¿No me creen? Está en Bulevar Ayuí". De ese modo, un hombre en situación de calle confesó haber asesinado a otro, en su misma condición, durante la madrugada de este domingo en Concordia. El victimario contó lo que había hecho a un grupo de jóvenes que se encontraban en una plaza, quienes rápidamente dieron aviso a la Policía. Se trata el primer homicidio del año en Entre Ríos.Cuando el sujeto se retiró, los jóvenes se dirigieron a la comisaría Sexta y relataron lo que escucharon, incluso dieron las coordenadas donde se encontraba el cuerpo, en un zanjón ubicado sobre calle San Juan y Bulevar Ayuí. Los testigos aseguraron que el hombre “estaba como ido, pero lo que manifestaba, era muy contundente”.Con esa información, personal policial se dirigió hasta el lugar y encontró el cadáver en una zona de espesa vegetación. La víctima es un hombre de unos 50 años, de apellido Lescano, quien fue golpeado con una piedra o un objeto contundente en la cabeza. “Hasta el momento, familiares no han reclamado el cuerpo de la víctima”, confirmó ael subjefe de la Departamental policial de Concordia, Luis Cristian Valdez Puentes.Y reconoció: “Está costando dar con la identidad del autor del homicidio porque, al ser una persona que no tiene domicilio fijo, anda deambulando de un lugar a otro; además, se manejan por diversos apodos, y no por sus verdaderos nombres, con lo cual, se complica la tarea de identificación del presunto asesino”."Aparentemente, habían estado tomando alcohol y terminaron peleando. Todo terminó con la muerte de este hombre. Fue golpeado con una piedra o con escombro", completó el fiscal que instruye en la causa, José Costa.“La víctima habría vivido en la zona de La Bianca, al igual que el sujeto que está siendo buscado”, cerró el comisario.