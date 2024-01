Asesinaron a maestra jubilada y detuvieron a su hijo: aseguran que la maltrataba

Una mujer de 72 años, identificada como Olga Bernardi, murió el viernes por la noche luego de permanecer internada desde el miércoles pasado tras sufrir una golpiza en su vivienda de la localidad cordobesa de Alta Gracia.



Por el crimen fue detenido Marcos Bottaro, su hijo, señalado por una vecina de Bernardi como el autor de los golpes que ocasionaron la muerte de la mujer que se había jubilado como docente.



Ambos vivían en la casa ubicada en la calle 24 de septiembre. Yohana Farías, una vecina que vive hace 10 años en barrio Villa Oviedo, dijo al diario La Voz que la última vez que vio con vida a Bernardi había un móvil policial en la casa. Ese día también se llevaron detenido a su hijo.



“Ella no quería denunciarlo, pero hace muchísimo tiempo que sufría violencia”, indicó Farías, que precisó que el miércoles 3 de enero fue la última vez que vio a su vecina con vida.



Un día antes, la Fiscalía de Instrucción de Feria de la ciudad cordobesa había iniciado una causa por el delito de amenazas que sufrió una mujer, en donde se imputó a su hijo. 24 horas después, Farías alertó a la Policía de que la mujer estaba siendo golpeada por él.



Al llegar al lugar, los efectivos policiales constataron que la mujer tenía graves signos de violencia como consecuencia de una golpiza. A raíz de ello se inició otra causa de oficio por el episodio de violencia familiar y se puso en conocimiento al Tribunal de Violencia Familiar de Feria, que ordenó una serie de medidas.



Luego del informe médico policial, la mujer fue trasladada al Hospital Arturo Illia de Alta Gracia: nunca logró despertarse y no pudo prestar declaración testimonial.



La brigada de investigaciones de la departamental de Santa María, que había iniciado la pesquisa, detuvo el jueves a Bottaro, al que acusaron como autor del delito de “lesiones doblemente calificadas”. Fue alojado en la cárcel de Bower.



Las autoridades del centro de salud donde permanecía internada Bernardi dieron a conocer que la mujer murió como consecuencia de la agresión sufrida, por lo que se dispuso la realización de la autopsia y de otras pericias de rigor, informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) cordobés.



A su vez, el fiscal interviniente, Alejandro Peralta Otonello, amplió la imputación de Bottaro, quien quedó acusado del delito de “homicidio doblemente calificado por el vínculo y violencia de género”, en perjuicio de su madre.



La Justicia de Córdoba informó que no existían denuncias ni actuaciones previas por hechos de violencia familiar, realizadas por la víctima hacia su hijo. Sin embargo, fuentes vinculadas a la investigación informaron que el hombre maltrataba permanentemente a su mamá. (TN)