Encontraron el cuerpo sin vida de un joven en el techo de una capilla

Un hombre en Santa Fe llegó, como cada jueves a última hora de la tarde, a realizar tareas de limpieza en la capilla Jesús Buen Pastor. Sin embargo, un macabro hallazgo cambió su día por completo: en el techo, con la cabeza colgando hacia abajo, estaba el cuerpo sin vida de un joven que nadie sabe cómo llegó hasta ahí.



En ese establecimiento religioso, ubicado en Caferatta al 7600 de la capital provincial, comenzó el misterio. Es que las autoridades aún no pudieron determinar ni la identidad del fallecido ni las causas de su muerte, ni cómo llegó hasta el techo de esa capilla que solo abre sus puertas a los fieles los fines de semana.



Luego de que el desafortunado descubridor de la escena llamara al 911 y se presentara en el lugar personal del Cuerpo Guardia de Infantería, comenzó la investigación. En un primer momento, según señala el medio local El Litoral, se determinó que el cuerpo pertenece a un joven que tendría alrededor de 24 años y que llevaba muerto más de 24 horas, de acuerdo al estado de descomposición del cadáver, que se encontraba en posición de cúbito dorsal y con su cabeza pendiendo hacia abajo.



Además, a primera vista, no se observaron en el cuerpo heridas de arma de fuego, ni de arma blanca, ni lesiones traumáticas. Sí presentaba evidentes signos de descomposición en rostro, esfacelo de la piel a nivel toráxico abdominal y codos.



El fiscal Estanislao Giavedoni, de la Unidad Fiscal de Homicidios, ordenó la realización de la autopsia correspondiente, así como la participación de la Policía De Investigaciones (PDI) para intentar esclarecer lo sucedido.



En principio, se espera poder avanzar hacia el fin del misterio a partir de una muestra de sangre recolectada de una de las paredes de la capilla. También se levantaron algunos elementos encontrados junto al cuerpo y serán analizados en laboratorio. De momento, según la investigación, no hay pedidos de paradero vigente que concuerden.