Inspector municipal fue golpeado por un vecino al que notificó de una denuncia

Un inspector municipal de San Justo denunció, en la comisaría de Caseros, por “agresión física” a un vecino de la misma localidad, quien fuera acusado por otro vecino en el Juzgado de Faltas local, a raíz de que tendría en su vivienda maquinaria y chatarra, que afectaría al cuidado del medioambiente.



En primera instancia, el vecino denunciado había sido visitado por personal municipal de Medio Ambiente, quien lo puso en conocimiento de la situación, para luego efectivamente sí ser notificado personalmente por parte del inspector, supo Génesis24.



Si bien el funcionario municipal le manifestó que solo cumplía con su deber de llevarle la misma, y que no era una denuncia de él, sino de otro vecino ante el juzgado local, el propietario –sin mediar palabra alguna– arremetió de manera violencia contra dicho inspector, propinándole un golpe de puño, lo cual provocó que éste cayera y, no obstante, el agresor siguió pegándole ya en el suelo; y mientras que con una mano lo asfixiaba, con la otra no dejaba de golpearlo. Según se supo, la pareja del agresor vociferaba insultos hacia el empleado público, aunque fue ésta misma quien en un determinado momento le pidió al violento que cesara la agresión.



Como consecuencia del ataque, el funcionario municipal sufrió severas lesiones en todo su cuerpo (dos costillas fisuradas), pero sobre todo en su cabeza, por lo que fue primeramente atendido por personal médico policial, para luego sí recibir mayor asistencia médica.



Más allá de la denuncia radicada por parte de la víctima, también desde el Municipio se iniciaron las acciones legales pertinentes contra el vecino en cuestión. Asimismo, tras las actuaciones iniciadas desde el Juzgado de Faltas local ante la Justicia, se procura que esta última esté a la altura de las circunstancias y se aplique la Ley como corresponde. “Es muy importante se note aquí el peso de la ley, ya que vale recordar que el Juzgado de Faltas Municipal tiene la función, a nivel local, de que los vecinos puedan dirimir sus diferencias de convivencia o denuncias dentro del orden público, previo a una presentación policial o judicial”, publicó Génesis24.