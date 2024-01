Joven fue brutalmente atacada en un boliche: “Nadie se metía, todos se reían”

Una joven que fue brutalmente agredida en un boliche de la ciudad de Corrientes durante la fiesta de Año Nuevo se refirió a los incidentes y a las heridas que sufrió.



Se trata fe Maia Benítez, de 19 años, quien se lamentó porque “todos se cagaban de risa” y agregó: “Es la primera vez que me pasa esto”.

Benítez contó que fue a bailar, que era la primera vez que iba al boliche donde ocurrió el hecho y que estaba en una ronda bailando “con mi amiga y unos chicos que eran amigos en común”.



Agregó que aparentemente uno de los jóvenes se metió a bailar al grupo de las supuestas agresoras y eso generó el inicio de los inconvenientes.

Allí, las jóvenes sindicadas como las atacantes comenzaron a amenazarla y luego a golpearla.



Expuso que sus atacantes comenzaron a pegarle y arrojar botellas, cuyos pedazos le causaron los cortes que sufrió en el cuello y otras partes.

Asimismo, en declaraciones a radio Sudamericana afirmó que “no había seguridad femenina, nadie se metía, todos se cagaban de risa”, apuntando que no conocía a quienes la atacaron, cuyos nombres supo después por publicaciones en redes sociales.



“Si no era por mi amiga me mataban”, afirmó y se preguntó “qué iban a hacer si terminaba muerta”.



Buscan a las agresoras



Tras la denuncia radicada por la joven que sufrió cortes en el cuello al ser agredida a botellazos en el interior de un boliche, se inició la investigación para localizar a las agresoras.

La Policía trabaja en el análisis de las imágenes de las diferentes filmaciones registradas por celulares de quienes participaron de la fiesta e hicieron viral el material en las redes sociales.

La víctima sufrió cortes en la zona del cuello a causa de la rotura de una botella y fue llevada de urgencia al hospital, donde los médicos constataron que las lesiones no eran de gravedad. Tras contener la hemorragia y constatar que no había lesiones que pusieran en riesgo su vida, le dieron el alta.