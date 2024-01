Sospechan de inspector de Tránsito por estafar a sus compañeros

Al menos cinco empleados del área de Tránsito de la Municipalidad de Chajarí denunciaron que vieron afectadas sus cuentas bancarias con distintos movimientos y compras que no habrían realizado.



Tras la denuncia policial y la intervención de la jueza Griselda Moscatelli a cargo del Juzgado de Garantías, se procedió, este miércoles, a un allanamiento y requisa domiciliaria y personal en un domicilio de calle 9 de Julio, el cual era frecuentado por un sujeto de 32 años, que estaría sospechado de ser el autor de las presuntas estafas.



El operativo policial fue positivo debido a que se secuestraron distintos elementos informáticos y se identificaron sus respectivos IP, como así también teléfonos celulares y las respectivas líneas. Se secuestró una CPU, marca GMX, de color negro, en funcionamiento, sin numeración visible, con inscripción Lenovo en la parte posterior; una CPU marca Kanji, de color negro, modelo N°9325 Aero y dos teléfonos celulares (un Motorolla E7i Power y un Samsung J4 negro en funcionamiento y abonado de la empresa Personal.



Según reportó Chajarí al día, no hubo personas detenidas tras el operativo policial, y si bien no trascendió nada sobre el involucrado, se infiere estaría laboralmente vinculado a las víctimas ya que tuvo acceso a sus datos y registros bancarios. Algunas de las víctimas habrían confiado sus datos a un compañero de trabajo para determinadas transacciones y ese habría sido el disparador para dar con la persona que ahora está bajo sospecha.