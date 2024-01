Los antecedentes de los detenidos por el crimen de Tomás en Santa Teresita

Sociedad La comparación entre el brutal crimen de Tomás Tello y el de Fernando Báez Sosa

Mientras continúa la etapa de investigación por el crimen de Tomás Tello, el joven de 18 años asesinado por una patota el 1° de enero pasado mientras celebraba la llegada del Año Nuevo en la localidad bonaerense de Santa Teresita, se dieron a conocer los antecedentes penales de los 10 detenidos que hasta el momento tiene la causa.El fiscal del caso, Pablo Gamaleri, confirmó en declaraciones a la prensa que entre los detenidos figura el autor de la apuñalada letal que recibió Tello en el pecho.Comentó, además, que la hipótesis que maneja la Justicia es la misma que la del comienzo de la investigación, sobre que el asesinato se habría producido por venganza por una pelea que comenzó en una fiesta navideña y que continúo en Año Nuevo, con el desenlace fatal que conmueve a la opinión pública.Asimismo, destacó que en total son 10 los detenidos, de los cuales cuatro son coautores del ataque, mientras que los otros seis son partícipes primarios del hecho.Mientras siguen las pericias para saber con exactitud los roles de cada uno de los imputados, se dieron a conocer los antecedentes de todos los detenidos: uno de ellos fue detenido en varias ocasiones por robo, incluso en plena pandemia de coronavirus en la Argentina, no bien el gobierno de Alberto Fernández flexibilizó las medidas de aislamiento obligatorio.Por su parte, Damián Kopelian, sobre quien pesa la sospecha judicial de haber sido el autor material de la muerte de Tello, al atacarlo en el pecho con un objeto cortopunzante, fue detenido en febrero de 2023 por el delito de tentativa de hurto agravado en la localidad bonaerense de Dolores.A continuación,-Gonzalo Federico Brandan (22): vive en Isidro Casanova, La Matanza, y tiene antecedentes por diversos hechos delictivos como: 18/05/2020, hurto agravado en Moreno; 26/05/2020, robo en Moreno, aunque a fines de diciembre salió en libertad; 02/03/2023, daño agravado en San Isidro; 07/08/2023, delito sin especificar en Moreno.Es decir, Brandan fue detenido en dos ocasiones en mayo de 2020, por hurto agravado y robo, apenas se flexibilizaron las medidas más estrictas de aislamiento obligatorio en el país por la pandemia de coronavirus que regían a nivel nacional por decisión del ex presidente Alberto Fernández.es de Moreno, Buenos Aires y no tiene en su contra ninguna captura vigente.vive en Moreno y tampoco posee antecedentes. Ochoa fue sindicado en las últimas horas por un testigo, amigo del último de los detenidos, Diego Cejas, como el autor de la estocada letal que recibió Tello en el amanecer del 1° de enero pasado.: radica en el partido de La Costa, en Santa Teresita, y el sistema de capturas indica resultado negativo.: tiene una detención por cometer el 07/02/2023 el delito de tentativa de hurto agravado en Dolores. La Justicia sospecha que es la persona que mató a Tello.vive en Santa Teresita y cuenta con un delito en su contra por tentativa de hurto simple en Pinamar.no tiene antecedentes y Darío Cejas, el último detenido, tiene antecedentes, aunque no fueron informados hasta el momento.vive en Lavallol, Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires, y no figura en el sistema de capturas vigentes.reside en Santa Teresita y tampoco posee antecedentes penales.Todos los detenidos fueron trasladados a la Unidad N° 6 de Dolores, donde estuvieron los rugbiers del caso Fernando Báez Sosa, aunque Cejas habría sido llevado hasta la comisaría de Maipú, ya que fue apresado en la noche del martes. Fuente: (NA)