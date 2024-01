Intenso movimiento en Túnel Subfluvial: las recomendaciones a la hora de viajar

El movimiento vehicular es intenso por el puesto caminero túnel durante los últimos días de diciembre y primeros de este mes. Al respecto, el comisario del puesto caminero Túnel, Ariel Almada, expresó que “se observan muchos entrerrianos que viajas fuera de la provincia y turistas que llegan a Entre Ríos desde distintos puntos del país”En esta ocasión recomendó que “antes de viajar es necesario que se controlen los vehículos que estén en plenas condiciones; luego a la hora de salir a la ruta recordar prender las luces y circular con la documentación correspondiente (licencia de conducir, póliza del seguro, tarjeta verde o azul”.Asimismo, recordó que en Entre Ríos no se exige la Verificación Técnica Vehicular (VTV) para salir a la ruta. “Recomendamos que las personas se acerquen hasta cualquier puesto caminero donde se va a extender una certificación donde se constata que no es obligatoria”.Por otro lado, volvió a recordar que en los puestos camineros no se cobra más las multas por infracciones de tránsito. “Si bien se labran las actas de infracción, los cobros ya no se realizan más. Se deberán pagar en los centros habilitados como Rapipago, PagoFacil o Banco Nación”En cuanto a las faltas subsanables, “se le realiza un llamado de atención para que tome conciencia y luego sigue viaje”.Finalmente, Almada expresó que sobre la vía que ingresa a la ciudad de Paraná se realizan obras “para que se pueda circular de manera segura y sin inconvenientes”. “Es necesario prestar atención y tener paciencia a la hora de circular”.