Maniataron a jubilada en Paraná para robarle $200.000 y huyeron en su camioneta

Policiales Hallan abandonada a la camioneta robada a jubilada en violento asalto en Paraná

Le taparon la cabeza con un camisón y la maniataron con un corpiño

; los ladrones la maniataron con un corpiño y le gritaban “¡Dame la plata, dame los dólares, dame el oro que tengas!”, pudo saber“Me desperté y encontré a dos personas encima de mí, que estaban de rodillas sobre la cama,”, repasó Raquel al mostrar losen sus muñecas producto de las ataduras. “Y me gritaban”, contó la mujer de 81 años al dar cuenta del horroroso episodio vivido durante la madrugada de este miércoles en el interior de su propia casa, sobre calles División de Los Andes y Santos Domínguez, en Paraná.La jubilada confirmó aque entregó a los dos delincuentes unosen efectivo, que era el único dinero que tenía en ese momento en su cartera. Los ladrones huyeron en la camioneta de la víctima, la que luego fue hallada abandonada en zona del barrio Los Arenales.“En otro momento, uno volvió al dormitorio y me decía. A lo que les respondí, `No tengo guantes, querido ¿De dónde querés que tenga guantes?´”, rememoró. De acuerdo al relato de Raquel, cuando dejó de escuchar los ruidos de los cajones que abrieron y todo lo que tiraron al piso, se liberó de las ataduras y salió a los gritos a la calle en busca que ayuda. “Vi que el garaje –que es electrónico- estaba abierto, que la puerta estaba levantada y; y también se llevaron el celular y el plasma con el control remoto”, aseguró la víctima del violento asalto a“Fue un despertar y encontrarme con dos personas que estaban poniéndome algo en la cabeza y atándome las manos y los brazos. Todo era. Y me decían”, recordó la jubilada. Y según sostuvo, los ladrones le repetían: “”.La mujer contó aque estiró los elásticos del corpiño con el que habían maniatado, y así pudo liberarse de las ataduras en sus brazos., agradeció. “No les vi la cara, pero uno de los hombres se había puesto mi pantalón como capucha”, sostuvo la víctima.Finalmente, la mujer lamentó que permanece incomunicada y los gastos que le demandará el reponer los daños en las puertas del frente de su casa, la del garaje que es electrónica, y pagar a un cerrajero para abrir su vehículo, el cual fue hallado abandonado.