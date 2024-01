Un incendio se reportó este martes en horas de la noche en un taller mecánico ubicado sobre calle Rondeau, de Paraná.El dueño del taller dialogó cony explicó: “estaba cerrando, me estaba yendo. No sé qué pasó, empecé a ver fuego. Aparentemente empezó en una pared, no en un auto”. Investigan si se trató de un cortocircuito.Confirmó que afortunadamente no hubo personas heridas. Se reportaron importantes daños materiales.Personal de Bomberos Voluntarios y Zapadores estuvo presente en el lugar para apagar el fuego.