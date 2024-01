Desconocidos violentaron la puerta de una vivienda deshabitada en Paraná

Desconocidos violentaron la puerta de una vivienda deshabitada que se ubica en calle Alem, entre Irigoyen e Illia, de Paraná.Un vecino contó aque “la casa hace un tiempo está desocupada, no sabemos si fue intento de usurpación o de robo. Sentimos golpes muy fuertes, pero no localizamos nada. Llamamos a la Policía y ellos comprobaron que la puerta del frente está golpeada. Saltó la cerradura, se golpeó la puerta. Según nos indicaron, en el interior también rompieron otra puerta que aseguraba”.“Están tratando de ubicar al dueño y clausurar porque la puerta quedó totalmente destrozada. La fisonomía del barrio ha cambiado, notamos la presencia de gente extraña que circula. No sabemos quién fue, pero golpearon con mucha fuerza porque quedó todo astillado, la madera está toda rota”, remarcó.Indicó que “los vecinos tenemos temor porque si se animaron a eso a plena luz del día pueden volver. El dueño de la casa vivió un tiempo, pero hace rato no lo vemos”.