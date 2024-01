Intento de linchamiento a supuesto abusador: la policía dio detalles del hecho

Policiales Vecinos pretendieron linchar a sospechoso por el presunto abuso de su nieto

En la tarde de este lunes, se registró un violento incidente en barrio Francisco Ramírez de la ciudad de Paraná, cuando un grupo de personas intentaron linchar a un hombre por el supuesto abuso de un menor, que sería su nieto de 11 años. Además del ataque a esta persona, intentaron incendiar la vivienda y tuvo que tomar intervención la policía. Los incidentes se registraron sobre calle Sauce de Luna.Sobre lo sucedido, el Jefe de la Departamental de Policía de Paraná, comisario Carlos Schmunk, relató aque tras tomar conocimiento en jurisdicción de la Comisaría 17 de un supuesto abuso intrafamiliar, “cuando toma intervención la policía, el propietario de la casa ya había sido golpeado por familiares y algunos allegados; se lo trasladó al hospital San Martín y se informó al fiscal de género sobre lo ocurrido”.Para tratar de calmar a este grupo de personas, “se tuvo que usar la fuerza mínima para poder disuadir”, dijo Schmunk, incluso “personal policial recibió piedrazos, nos quisieron prender fuego, andaban con bombas molotov y bidones de nafta”.En horas de la madrugada “uno de los principales incitadores a la violencia, fue detenido por efectivos de la División 911 y en la requisa ordenada por la justicia se le secuestró una pistola 9 mm”. Quedó a disposición del fiscal Santiago Alfieri.“Lo que pasó en el lugar fue de extrema gravedad porque la casa que querían prender fuego se encuentra en una cortada donde había mucha gente y no les importó poner en riesgo a las familias que no tenían nada que ver con esto y tampoco entendieron que esta persona ya había sido puesta a disposición de la justicia y ni siquiera estaba en la casa; querían causar daños”, remarcó el Comisario.Finalmente, consultado sobre el supuesto abusador, Schmunk mencionó que “por disposición del Dr. Franco Bongiovanni tiene medidas restrictivas, no se encuentra en el barrio y se continúa con la causa por la denuncia por la cual fue imputado”.