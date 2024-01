Conductor destrozó su camioneta al chocarla contra una columna de alumbrado

El conductor de una camioneta perdió el control del rodado y lo incrustó contra una columna de alumbrado sobre calle Concejal Veiga, en la zona norte de la ciudad de Concordia; ocurrió cerca de las 11 de la mañana de este lunes 1° de enero.La pick up circulaba por calle Veiga de norte a sur, tal como quedó fijado el sentido del tránsito tras la combinación con Tavella. Al pasar la esquina de calle Vito Moreno, el conductor se habría dormido al volante -de acuerdo a lo que habría relatado a las primeras personas que lo asistieron- y terminó chocando violentamente contra una columna del alumbrado público, la cual incluso fue descalzada de su ubicación por la fuerza del impacto.A raíz del choque, la camioneta registró una importante deformación en su parte delantera y hasta se le desprendió el tubo de gas que iba en la parte inferior del rodado.Por su parte, su conductor acusaba un dolor en la zona del tórax superior, aparentemente por el golpe contra el volante.Una vez asistido y socorrido, el joven -que no tenía acompañante- fue trasladado hasta el hospital Masvernat, desde donde hasta el momento no se brindaron precisiones de las heridas.Según publicó, se trata de un joven de 24 años, que vive en las inmediaciones del lugar en donde ocurrió el accidente.Por jurisdicción, en el lugar tomó intervención personal policial de la Comisaría 6°, con sede en el barrio de La Bianca.