Se ahogó un joven en la Costanera Sur de Gualeguaychú

En las primeras horas de este lunes, dos jóvenes que se encontraban cerca del puente del arroyo Munilla, en la zona de la Costanera del Tiempo, observaron cómo un joven se metía en el río Gualeguaychú. A los pocos minutos desapareció y dieron aviso de inmediato a la Policía.



Personal de la comisaría Segunda llegó al lugar y, a pesar de sus esfuerzos, no pudieron encontrar al joven. Con la ayuda de una dotación de Prefectura Naval Gualeguaychú, se realizó un rastrillaje y se logró encontrar el cuerpo.



Se trata de "un hombre de entre 20 y 30 años, que según los testigos se metió solo en el río", precisó a R2820 la fiscal Natalia Bartolo, quien quedó a cargo de la investigación.



La fiscal puntualizó que "la víctima tiene varios tatuajes en el cuerpo. No presenta lesiones y solo llevaba un paquete de cigarrillos y un encendedor en el bolsillo. Pero no tenía ninguna documentación que lo identifique" y por esa razón las autoridades le tomarán las huellas dactilares a fines de localizar a sus familiares.



El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial y se investigan las causas del hecho que podría estar vinculado a una autodeterminación.