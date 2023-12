Mujer apuñalada en Gualeguaychú: la discusión habría sido por un perro

Policiales Una mujer hirió a otra con un cuchillo y luego se entregó en la comisaría

Una mujer de 44 años se encuentra detenida, acusada de haber apuñalado a otra luego de varios días de amenazarla, en la ciudad de Gualeguaychú.La agresora tenía orden de detención y no fue localizada, pero se presentó por su propia decisión en la mañana de este jueves en la Comisaría Tercera.La joven agredida tiene 25 años y la autora del hecho, de 44 años, le asestó un puntazo con un elemento de pequeño o mediano tamaño, a la altura de la axila izquierda. La chica está en observación en el hospital Centenario, y tendría el alta en las próximas horasÁlvarez reveló que el episodio tuvo antecedentes. El día 16 se recibió una denuncia por otra cuestión que no pasó a mayores, y hubo una ampliación de denuncia el día 22 por problemas con un perro.“Son viviendas precarias tipo rancho y la vivienda de la imputada da al fondo del domicilio de la víctima”, explicó el fiscal.Sobre la imputación, anticipó que a su juicio, se trata de un “homicidio simple en grado de tentativa, ya que se tiene en cuenta la posibilidad cierta de que pudo haberle quitado la vida, esto acompañado por previas amenazas de muerte”. Las penas podrían ir de 5 a 12 años. La agresora no tendría antecedentes penales. (Fuente: Radio Máxima)