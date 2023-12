Rechazaron recusación de Christe al juez que deberá llevar adelante nuevo juicio

La Justicia desestimó la recusación contra el juez Juan Malvasio que intentó Jorge Julián Christe, el hijo de una exjueza Civil y Comercial de Paraná que debe volver a ser juzgado por un jurado popular para determinar si mató o no a su novia Julieta Riera. El hombre, que está detenido en su casa, acusó que el juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones no tendría "imparcialidad" para dirigir el nuevo proceso por haber sido anteriormente fiscal.



La recusación que buscó Christe se basó en su "lógico temor de parcialidad" achacado a Malvasio por antes haber ejercido como fiscal (parte acusatoria en los juicios) y ahora estar en el lugar del juez que debe supervisar el correcto desarrollo del juicio por jurado popular.



En la presentación, Christe y su abogada defensora Mariana Barbitta aseguraron que "no ponen en duda la honorabilidad ni la trayectoria" de Malvasio pero señalan que el "temor" se funda en que es "conocido por haber logrado un veredicto de culpabilidad en el primer juicio por jurados en la provincia"



En su defensa, Malvasio aseguró que "no se advierte causal alguna que haga suponer que por haber sido fiscal pierda la imparcialidad".



La jueza Carolina Castagno resolvió el intento en favor de Malvasio y denegó razonabilidad a Christe y su abogada. La magistrada advirtió que "resulta evidentemente carente de sustento" el pedido y recordó que el ahora juez "no tuvo intervención en ninguna de las etapas" del proceso penal que atravesó Christe hasta ahora.



En la audiencia en la que habían solicitado que se aparte a Malvasio, el fiscal del caso Ignacio Aramberry, se había opuesto al planteo defensivo, al igual que los abogados querellantes Germán Palomeque y Pedro Fontanetto.



El planteo se sostiene en un video de Youtube donde el acusado vio a Malvasio realizar su trabajo de acusador en un juicio por jurado. “No es un capricho. Malvasio es colega de Aramberry. Ha sido entrenado como fiscal. El ya tiene una manera sesgada de llevar la acusación”, dijo el joven. Barbitta, por su parte, había incluso definido que Malvasio cambió el “disfraz” de fiscal por el de juez.





A su turno, el querellante Palomeque había calificado al planteo de endeble. Afirmó que no encuadra en ninguna de las causales de recusación e ilustró que "no existe periodo de carencia como las obras sociales entre que una persona deja un cargo y asume otro”.



Malvasio como juez del Tribunal de Juicio en un hipotético juicio por jurado solamente da instrucciones a los ciudadanos que son los que declaran culpable o no culpable a los imputados.



El caso

Para la Fiscalía, Christe arrojó a su novia por el balcón en 2020. Por el hecho fue condenado a prisión cadena perpetua en 2021, pero el STJ anuló la pena y ahora está en su casa con una tobillera electrónica esperando un nuevo juicio, que el joven busca que no se realice.



El máximo tribunal provincial falló a favor del condenado en junio de este año, al considerar que el juicio que lo encontró culpable tuvo "arbitrariedades" y se le "afectó el derecho a defensa", además de que se "violó la garantía de imparcialidad judicial".



El caso elevó a la Corte Suprema desde tres recursos de queja que interpuso cada una de las partes contra la resolución del Superior. Mientras tanto, el proceso en la provincia continúa con un reenvío del STJ para que se inicien los trámites para un nuevo juicio por jurados.



La defensa de Christe planteó la nulidad de la remisión de causa a juicio, lo que según querellantes constituye otro "accionar meramente dilatorio", admeás d ela recusación, ahora naufragada con el fallo de la jueza Castagno. (Diario Uno)