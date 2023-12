Liberaron al agresor que provocó graves secuelas a un playero

Policiales Prisión efectiva para el joven que golpeó y causó graves secuelas a un playero

El estado de salud del playero

Este jueves por la mañana, la Sala N°1 de la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires había decidido que la pena dictada fue “excesiva” y que debe recibir una nueva, pero “en suspenso”. Es decir, menor a 3 años. “La jueza Marinis siguió los lineamientos de la cámara, no le quedó mucha alternativa”, contaron las fuentes consultadas tras conocer la liberación del adolescente.Hay que recordar que todo comenzó el 19 de noviembre de 2021. El día empezó como cualquier otro para Arturo. De 66 años, llegó temprano a la playa de estacionamiento de Monserrat para comenzar a trabajar. La jornada laboral estuvo tranquila hasta que, en un instante, todo cambió para siempre cuando una familia fue a buscar su BMW. Aparentemente, vieron una raya en el auto y lo acusaron a Arturo. Se generó una discusión y, de manera intempestiva, el hijo del dueño del coche, de solo 17 años en ese momento, le pegó una trompada a Arturo, lo derribó en el acto y le arruinó la vida.El adolescente estuvo prófugo durante varios meses hasta que, finalmente, su familia decidió entregarlo en abril de 2022. Fue detenido de inmediato y, en septiembre pasado, el juez Alejandro Villanueva lo condenó a 4 años y 6 meses de prisión efectiva. La familia de López tomó esa noticia con alegría. Creyeron que se había hecho justicia por Arturo, que nunca más se recuperará de las lesiones y cuya vida, desde entonces, es un infierno de médicos, hospitales y enfermeras 24/7. El alivio duró poco.Esta situación deja a Carlos Manuel A. al borde de la liberación. No solo por lo decidido por la Cámara, sino porque su defensa, luego de leer los lineamientos de los magistrados, interpuso un pedido de excarcelación. Ahora los responsables del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil resolveieron.A más de dos años del hecho, Arturo padece graves secuelas: tiene dificultad en el habla, la comprensión y problemas motrices.“Hace unos meses, aproximadamente, estuvo internado una semana en terapia intensiva. Ahora, regresó a la casa y sigue con la rehabilitación diaria, ya que va todos los días a la clínica. Su evolución iba bastante bien, pero después de esa nueva internación hizo un retroceso importante”, contó la ex mujer de Arturo.“Para mis hijas esto marcó un antes y un después. No pueden contar más con el padre: ahora son ellas las que se tienen que ocupar de él. Sabemos que esta es una lucha que vamos a tener de por vida porque la demanda es constante. Arturo necesita cuidadores las 24 horas del día: la demanda es constante y va a ser así siempre”, enfatizó.Debido al delicado estado del playero, no está al tanto del proceso judicial: la familia optó por no comentarle nada de lo ocurrido porque sostienen que “no lo va a entender”.Días atrás, Agostina, otra de las hijas de Arturo, lamentó que su padre jamás volverá a tener la vida que solía llevar: “Mi papá está con un tratamiento que lo hace ir todos los días a la clínica. Hace un mes tuvo una convulsión que lo hizo estar otra vez en terapia intensiva. Lamentablemente, estos dos años fueron muy agotadores. Pasamos por tristeza, angustia. Siendo jóvenes nos tuvimos que hacer cargo de nuestro padre”.Volviendo al fallo emitido este jueves, los jueces Adriana Marum, Ignacio Mahiques y Ana Patricia Larocca entendieron que “las pautas valoradas por el juzgador permiten inferir la existencia de necesidad de pena”. Y sigue: “Sin embargo, no fundamentan, razonablemente, el monto escogido y su modalidad de cumplimiento. Consideramos, por ello, que corresponde revocar la sentencia recurrida, en tanto ha brindado argumentos y tomado en consideración circunstancias que resultan violatorias de la normativa aplicable al caso”.El Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°3 tomar la decisión de aceptar el planteo de los defensores de Carlos Manuel A. y lo liberaron con dos condiciones: la tobillera electrónica y la prohibición de salir de la Ciudad. Pasó apenas un año y medio detenido.