En Gualeguaychú se lanzó el operativo vial “Verano Seguro”

El gobierno provincial presentó en Gualeguaychú una nueva temporada del operativo “Verano Seguro”, que se desplegará en las rutas entrerrianas durante la temporada estival con el fin de prevenir siniestros viales y reforzar la concientización.De la presentación, que se realizó en el puesto de Prevención y Seguridad Vial de las rutas nacional 14 y provincial 16, participó el gobernador Rogelio Frigerio, el ministro de Justicia y Seguridad, Néstor Roncaglia y otros funcionarios provinciales, supoEn el lugar se exhibieron los móviles policiales, ambulancias y unidades de Bomberos Voluntarios que tendrán intervención a lo largo de la temporada de verano en las rutas de acceso a la provincia de Entre Ríos.En este marco, el Gobernador Rogelio Frigerio dialogó con Elonce y dijo: “Estamos comunicando este hecho importante, sobre todo para los turistas que nos visitan hace muchos años y que transitan por las principales rutas de la provincia.“Estamos muy orgullosos de la organización y le queremos transmitir a todos los visitantes que vamos a hacer todos los esfuerzos para que haya seguridad en nuestras rutas y que los turistas puedan venir tranquilos, que los vamos a cuidar”, agregó el gobernador.Asimismo, envió un mensaje a los turistas, instándolos a visitar la provincia: “A todos los turistas les decimos que vengan, que nuestra provincia es maravillosa, más allá de los recursos naturales y las diferentes atracciones. Tenemos la mejor gente y esperamos que sea una buena temporada teniendo en cuenta la situación del país y de nuestra provincia, que es muy compleja”.En cuanto al turismo como motor de desarrollo, Frigerio expresó:Así que estamos trabajando ya con el secretario de turismo para ver cómo hacer para potenciar el valor que tenemos los entrerrianos en cuanto al turismo, para que podamos generar más trabajo, para que podamos generar más ingresos para la provincia”.vamos a invertir más en generar condiciones favorables para los turistas, conectividad, rutas, seguridad vial, como lo estamos planteando hoy;, añadió.En otro orden de ideas y consultado sobre la ley Ómnibus, respondió: “He trabajado con los ministros y les he pedido que analicen algunos aspectos puntuales.Es una pelea que voy a dar en el gobierno nacional para que eximan a productos de nuestras economías regionales de ese gravamen nocivo. Puntualmente,Néstor Roncaglia, ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, explicó cómo se trabajará en la gestión con el equipamiento de tecnologías: “Tenemos pensado incorporar más tecnologías. Tenemos parte de la que necesitamos. Ustedes vieron el despliegue que tenemos acá y todo el recurso humano para acompañar al turista. Queremos que todos la pasen bien, no haya accidentes. Esta incorporación de 400 policías más para acompañar sobre las rutas 11, 12 y 14, donde hay mayor cantidad de tránsito”.Por otra parte, comunicó: “. Hay que tomar conciencia del peligro. Va a haber mucho tránsito, muchas motos, gente caminando y, como decía el Gobernador,”.Asimismo, aseveró que más allá de que en la ruta 14 va a haber mayor foco, “el despliegue se va a ver en toda la provincia. En Victoria, Paraná y La Paz”. En la misma línea, agregó: “”.Roncaglia hizo hincapié en los siniestros viales y la prevención, donde rememoró las casi 300 infracciones que se llevaron a cabo durante Navidad. “Nosotros no queremos reprimir las infracciones, queremos educarlos”, acotó. Además, aseguró que van a hacer una nueva inversión en compra de nuevos móviles policiales para los controles.El jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, manifestó sus emociones de dar a la luz el operativo “Verano Seguro”: “Estamos en el lanzamiento con la compañía de autoridades gubernamentales. Con la presencia del señor Gobernador, la vicegobernadora, el ministro de Seguridad y Justicia y el intendente de Gualeguaychú”.En vistas al plan, el comisario general anticipó: “La idea es que el ciudadano vea los recursos con los que cuenta la policía de Entre Ríos para tratar de brindar la prevención del delito, sino también darles herramientas necesarias educativas para que cuando transiten por nuestra provincia sea de modo seguro y controlado”.Por último, González envió un mensaje a los ciudadanos que transiten por rutas entrerrianas: “Que lo hagan con conciencia, que sea una buena estadía, que respeten las normas de tránsito. La policía de Entre Ríos están para cuidarlos. No se sientan invadidos o controlados. Simplemente tiene que ver con que se va a solucionar las faltas de gravedad”.Entre las autoridades presentes en el lugar, destacaron la Brigada Aérea Policial, las Guardias de Infantería con su equipo motorizado, perros, montados, los móviles de seguridad y prevención vial, la Brigada de Abigeato, el servicio de salud, Defensa Civil y todos los recursos.