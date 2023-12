Intentó incendiar la casa de su ex pareja y la familia le dio una feroz golpiza

Un hombre habría discutido con su ex pareja y por venganza prendió fuego la casa de su cuñado dejándolo en la calle y con lo puesto. No conforme con ello, pretendió ingresar a la casa de su ex pareja, de donde fue excluido.



El hombre llegó con claras intenciones de prender fuego dicha vivienda, al igual que lo había hecho en la casa de su cuñado. En el interior de la misma, dormían niños por la víctima comenzó a pedir auxilio a los vecinos y familiares, mientras el agresor descontrolado, causaba destrozos en las vidrieras de comercios aledaños.



Minutos más tarde, llegaron al lugar los hermanos de la víctima que logaron alcanzar al agresor y le propiciaron una feroz golpiza en la vía pública, donde quedó inconsciente.



Allí intervino luego, el personal policial y del hospital San José de Federación, quienes trasladaron al herido a las instalaciones del nosocomio. (Fuente: Radio City)