Por tercera vez en un mes, robaron en la sede “Toribio Ortíz” del Club Talleres

Autoridades de la entidad deportiva, recordaron que el campo de deportes ubicado en calles Toribio Ortíz y Cruz del Sur ha sido víctima de robos anteriores. En este marco,dialogó con Carina Ramos, presidenta del Club Atlético Talleres., donde el primer ingreso que tuvimos fue el 29 de noviembre, en el cual nos robaron cables de la cancha de fútbol 5 de los cuatro pilares de luz”, expresó.Además, agregó: “Después nos volvieron a ingresar y nos robaron unos reflectores.”.“También hubo un intento de ingreso al taller donde tenemos todos los materiales y que, afortunadamente, no pudieron hacerlo porque se disparó la alarma. Lamentablemente, con todas las denuncias hechas en Comisaría Segunda ocurrieron tres hechos en un mes”, indicó.Asimismo, comentó: “Pedimos reuniones con la Comisaría Segunda, junto con la Vecinal, para contratar el servicio adicional de la Policía durante el mes de enero, donde las actividades merman dentro de este predio, pero no es posible porque la Policía no cuenta con personal”.“Sin embargo, reforzaremos con algún sereno y con otro sistema de monitoreo porque es un gasto muy importante para el club la cantidad de robo que sufrimos”, concluyó.