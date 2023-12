Seguirán con arresto domiciliario los imputados por crimen de dirigente barrial

El caso

Los tres detenidos por el asesinato del dirigente barrial, Ariel Ramón Domínguez , serán juzgados el año próximo en la ciudad de Paraná. Hasta que se remita la causa a debate, los acusados permanecerán bajo arresto preventivo domiciliario con tobillera electrónica.se encuentran sometidos a proceso desde el domingo 19 de marzo. Ese día según la fiscalía emboscaron y atacaron a tiros a Domínguez.En calle 1009, en la zona de la plaza ubicada en calle 1009 y cortada sin número del barrio Humito la policía recolectó 22 vainas, que fueron disparadas por armas calibre 22, 25, 32 y nueve milímetros.La jueza de Garantías de Paraná, Paola Firpo, resolvió hacer lugar al acuerdo al que arribaron Fiscalía y la defensa de cada uno de los imputados por el crimen de Domínguez, y prorrogó la prisión preventiva, tal como la venían cumpliendo, en la modalidad de arresto domiciliario con control de tobillera electrónico por el plazo de 60 días o el momento de remisión de la causa a juicio, lo que ocurra primero.Primero por el hecho hubo cuatro detenidos, pero uno fue desvinculado. Solo tres quedaron a disposición de la justicia.Una versión del hecho indica que todo comenzó el sábado 18. Al parecer Domínguez, quien vivía a pocas cuadras sobre calle Cura Gil y Obligado, tenía allí una casa que alquila a una familia.Como represalia, en la madrugada fueron a prenderle fuego esa vivienda. El domingo 19 al mediodía, Domínguez regresó al lugar y la situación se desmadró con una lluvia de balazos. Uno de ellos impactó en el pecho de la víctima. Lo subieron a un auto particular y lo trasladaron al Centro de Salud Ramón Carrillo, donde constataron su fallecimiento.Al dirigente barrial lo estaban esperando. Eso quedó claro en la investigación.. Ahora los tres detenidos que están cumpliendo arresto domiciliario esperan el juicio.Beber fue representado por la defensora pública oficial, Romina Cian, que subrogó a su par, Fernanda Álvarez; Canavidez, por Claudio Berón; y Martínez, por Pedro Fontanetto y Germán Palomeque.Las partes concordaron que más allá de las distintas audiencias en las que se trató la libertad ambulatoria de los sospechosos, la medida era pertinente habida cuenta que aún persisten los riesgos procesales de peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación.El acuerdo comprendió que Canavidez y Beber continúen en la misma vivienda en la que venían cumpliendo sus respectivas prisiones, en tanto que por Martínez a pedido de este, se acordó su traslado a una vivienda ubicada en una localidad del Departamento Diamante, en la medida en que en la mencionada vivienda se pueda monitorear el dispositivo de tobillera electrónica. En caso de no ser posible el monitoreo se acordó su traslado a una casa en Paraná.Si bien el más conocido de todos los detenidos es Martínez, apodado Tarta, el hombre no se ha mostrado conflictivo en la causa. Martínez ha sido allanado y sindicado al mundo del narcomenudeo. Es más, hay muchos que lo señalan como un hombre fuerte de la venta de drogas en la zona oeste de Paraná, publicó