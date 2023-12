Cómo fue el ardid pergeñado por ladronas de U$S 80.000: buscan identificarlas

. Fuentes policiales confirmaron aque el ingreso de las ladronas quedó registrado en las cámaras de seguridad ubicadas en el ingreso a su domicilio, en la zona residencial de Paraná.; después se sumó otra mujer, que andaba en compañía de la primera; dialogan y una de ellasy que necesitaba pasar el baño y tomar agua., explicó ael jefe de comisaría primera, Lorenzo Rivero.Y continuó: “En ese ingreso al domicilio, una de ellas pide permiso para ir al baño y la señora queda dialogando con la otra mujer; en ese descuido, una de ellas, hurgando entre sus pertenencias,indicó el comisario al respecto.De acuerdo a lo que explicó Rivero, la víctima “acompañó a las mujeres hasta Plaza Mansilla a tomar el colectivo, pero debido a que no pasaba, ella decidió solicitarles un taxi hasta Plaza Sáenz Peña”. El funcionario policial confirmó que la señora acompañó a las ladronas esta ese punto de la ciudad, donde estas mujeres se retiraron y la víctima regresó caminando hasta su domicilio. Una vez en su casa, la mujer advierte la faltante del dinero y las joyas.Tras la intervención policial y con el avance de la investigación, el comisario señaló que se pudieron extraer los registros fílmicos de las cámaras de seguridad que se ubican en el hall del edificio.. De acuerdo a lo que indicó, se trabaja para identificar a estas personas; el relevamiento y levantamiento de huellas estuvo a cargo de efectivos de Delitos Económicos, de Robos y Hurtos de Investigaciones y de la Dirección Criminalística.“La investigación va por buen puerto”, aseguró Rivero y bregó para que, en las próximas horas, puedan contarse con elementos de interese para acercar a Fiscalía y poder imputar a las autoras del ilícito.En la oportunidad, y para evitar este tipo de ilícitos, el comisario recomendó a familiares directos de adultos mayores “que les adviertan sobre estas cuestiones para que no dejen ingresar a desconocidos al domicilio y que no comenten si tienen dinero guardado en la casa porque son blanco fácil para las personas que lamentablemente se dedican a delinquir mediante el ardid”.