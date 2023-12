Asumieron las autoridades policiales de jefaturas departamentales

Las nuevas autoridades policiales en Paraná

Néstor Roncaglia, ministro de Justicia y Seguridad, brindó detalles de lo sucedido esta tarde: “. Quiero felicitar a los que se retiran hoy, que ya terminan un ciclo. Estamos muy contentos, esperanzados y con mucha confianza en esta nueva gestión. Es necesario este recambio, que es general que se produzca, y le dije al jefe de policía que pareces Scaloni. Formaste una selección, ahora hay que hacer goles que es detener a los delincuentes y a los narcotraficantes”.. Nosotros vamos a exigir, vamos a acompañar, a controlar y vamos a controlar que se cumpla”. Además, agregó que agregará más cámaras, aunque advirtió: “Muchos delincuentes no le temen a las cámaras porque ya saben que es un clásico. Vamos a hacer mucha presencia de la policía en las calles. Van a haber muchos patrulleros con dos agentes y no uno solo. Eso va a desalentar los delincuentes”.Ante la consulta de la adición de nuevas unidades en las calles, el ministro aclaró: “Investigaciones y Drogas necesita muchos vehículos particulares porque es una función muy especial. No puede andar en un patrullero por acciones obvias. Por eso surgió la idea de Ministerios que tienen hasta más de 10 vehículos”. En esa línea, agregó que el Gobernador, Rogelio Frigerio, firmará un decreto para dejar solamente las unidades mínimas para el desplazamiento de autoridades.Por otro lado, el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, ratificó que “Ingresaron por este instituto y se van por la puerta grande. Estoy más que agradecido y es un gran desafío para las nuevas autoridades que asuman en este objetivo en trabajar en cuanto a la prevención”.En última instancia, Cristian Hormaechea, el nuevo subjefe de la Policía de Entre Ríos, destacó: “Vamos a seguir trabajando para obtener los resultados que se vienen obteniendo. La idea es mostrar una policía activa, comprometida y tratar de ganar esa confianza en el vecino para poder devolverle tranquilidad”.Mañana se llevará adelante la presentación del Operativo Verano Seguro: “. Ahí se va a poner en valor para que el Gobernador vea los recursos no solo humanos, sino tecnológicos y materiales que posee la Policía de Entre Ríos para afrontar este movimiento turístico”.Carlos Schmunk fue electo como nuevo jefe de la Departamental Paraná, quien estará acompañado con Hernán Góngora como subjefe. En diálogo con Elonce, aseguró: “Asumimos un nuevo compromiso y desafío junto con Hernán con directivas claras y precisas de lo que refiere a la seguridad de la ciudad y también de Paraná Campaña”.Entre las principales metas en su gestión, se encontrarán “aumentar y seguir con la prevención con mucha presencia policial en las calles, acompañar al personal policial en los procedimientos y trabajar en equipo”.También determinó que habrá escucha a los vecinos de las diferentes zonas de la capital entrerriana y alrededores: “Va a ser una gestión a puertas abiertas, donde se va a recibir al vecino, se van a atender las necesidades que ellos presentan y a partir de ahí diagramar un trabajo en conjunto para llevar la seguridad que se merece en los barrios”.