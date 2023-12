Desvalijaron una barbería que había inaugurado hace una semana en Paraná

Malvivientes saquearon una barbería que dos jóvenes paranaenses habían abierto hace una semana en calle Salvador Caputo 1.457.Nahuel contó aque “entraron, nos desvalijaron y se llevaron todo lo que teníamos para trabajar. Ocurrió el 24, que cerramos para pasar las fiestas con nuestros familiares. El 26, cuando vinimos a ordenar, nos encontramos con que rompieron el ventiluz, entraron por ahí y se tomaron el tiempo necesario para llevarse todo. Era el único lugar que no tenía rejas”, señaló.Describió que “estábamos desmotivados, pero recibimos mucha ayuda de la gente”. No obstante, expresó que más allá de lo sucedido, luego lo motivó que “mucha gente se ofreció para ayudarnos y nos alentó”.“A esto llegamos a mucho esfuerzo, nunca pensamos que nos íbamos a encontrar con esta sorpresa”, lamentó. Acotó que “más allá de lo material”, este tipo de cosas generan “mucha tristeza”.“Tengo una bebé que hoy cumple un mes. Fui papá hace poco y esto genera miedo de no poder generar el sustento. Nunca pensamos que nos iba a pasar una cosa así a una semana de abrir el local”, reiteró.Detalló que “nos robaron máquinas, tijera, secador de pelo, televisor, computadora, parlantes, productos, insumos, entre otros elementos”.De igual manera “les deseamos lo mejor a quienes hicieron eso, porque sé que Dios nos va a multiplicar el doble. Estamos un poco bajoneados nomás”, dijo Nahuel.Finalmente, deseó que “podamos remontar en el local y sustentar a mi hija y a mi pareja”.