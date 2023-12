Robo filmado: empleada lamentó que “las familias enseñen a los nenes” a robar

Un robo protagonizado por dos adultos y un menor, quedó registrado en las cámaras de seguridad de un local comercial de calle España, a pocos metros de Peatonal San Martín de Paraná. En las imágenes, a las que accedióse advierte cómo, mientras la mujer hablaba con las vendedoras,dialogó con una de las empleadas del comercio dedicado a la venta de insumos para celulares, quien lamentó que las familias utilicen a los nenes para perpetrar los robos.“Era una pareja con sus dos hijos; y mientras la mujer compraba, el niño miraba la vidriera esperando el OK del papá para ver si robaba o no”, repasó Daiana al apuntar que “el nene de 7 u 8 años agarró los auriculares inalámbricos, los escondió y salió, mientras el papa lo cubría”. La trabajadora confirmó que. “Era una venta y a nosotros nos cuesta”, indicó.En la oportunidad, la empleada dio cuenta de su indignación por la modalidad de robo utilizada ya que fueron los adultos quienes impulsaron la conducta delictiva del menor.. Y lo peor es que no se trata de alimentos, sino de cosas innecesarias”, cuestionó al remarcar:, porque ellos no entienden lo que hacen; no saben”.La secuencia del robo tiene menos de un minuto de duración y se registró en pleno microcentro paranaense en los días previos a Navidad, es decir, aprovechando el movimiento comercial por las Fiestas. “Es cuando vienen familias o grupos grandes y el empleado, al estar atendiendo, no puede estar mirando para todos lados, porque los productos tienen que estar a la vista, sino no se sabe qué ofrecemos a la venta”, fundamentó la empleada.De hecho, contó que, en otra oportunidad, registró una situación similar en la que “el chiquito miraba y los padres, alrededor”. “Era algo obvio”, sintetizó al explicar que, para evitar este tipo de robos, los empleados tienen que estar. “Cuando vienen grupos grandes, tenemos que estar alertas y a veces la gente se da cuenta, pero es algo que tenemos que hacerreconoció al respecto.Daiana confirmó que radicaron la denuncia correspondiente por el robo.sostuvo al dar cuenta que los rostros de los sospechosos llegan a visualizarse en los registros del robo filmado.