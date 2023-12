Sin gran movimiento en rutas entrerrianas, registraron 10 casos de alcoholemia

El comisario Gabriel Varisco, jefe del Registro de Antecedentes de Tránsito de la Policía de Entre Ríos, indicó aque el pasado fue “un fin de semana largo navideño en el cual esperábamos tener una gran afluencia de vehículos en las rutas, pero esto no sucedió”.Según los registros, “la cantidad de rodados que ingresaron a Entre Ríos se corresponde con cualquier fin de semana común. Se pudo controlar bien y sin sobresaltos”, ratificó.Además, reveló que “se han labrado unas 400 actas de todo tipo, más que nada por adelantamiento en doble línea amarilla, algunos por exceso de velocidad captados por radares que son operados en la ruta 14. Que no se labren actas por infracciones leves ha reducido la confección de las mismas”, dijo Varisco.Además, hizo notar que “hubo controles de alcoholemia y se registraron 10 positivos en los 19 puestos camineros, lo que significa un bajo índice”.“El no uso de cinturón de seguridad, no uso de luces bajas es considerado falta grave, pero si se puede corregir en el lugar, no se infracciona, salvo que tenga algún inconveniente técnico, lo cual cambia la configuración”, expresó el comisario. Reveló al respecto que antes de esta determinación, “el 40 por ciento de las multas eran por el no uso de luces bajas”.Por otra parte, Varisco informó que “este fin de semana hubo dos personas fallecidas en la Autovía 12, con lo cual llegamos a 55 muertos en accidentes de tránsito en lo que va de 2023, lo cual es mucho mejor que en 2022, cuando el total ascendió a 85 fallecidos”.Varisco indicó a este medio que “aproximadamente el 15 o 20 por ciento de los infractores” abona las multas. “El resto pasa a otra instancia administrativa que finaliza cuando la persona va a renovar la licencia y se encuentran con que, si no la paga, puede aparecer en el CENAT”. Asimismo, hizo notar que “en pocos casos son argumentos válidos” los que esgrimen quienes cometen faltas de tránsito.