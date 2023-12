Se entregó el acusado de asesinar a un joven en Paraná: tiene 17 años

Policiales Buscan a menor de edad quien sería el autor del asesinato en barrio Macarone

En horas de la mañana del lunes, el adolescente acusado de matar a tiros a Brandon Dietz el pasado viernes en barrio Macarone de la capital entrerriana se entregó en la Justicia junto a un abogado.El homicidio ocurrió alrededor de las 15 del viernes en la esquina de calle Neuquén y Cortada 22 del barrio ubicado en la zona norte de la ciudad, cerca de la costanera. En ese lugar mantuvieron una discusión Brandon Dietz con el adolescente, por motivos que aún no trascendieron oficialmente, pero que describieron como "problemas barriales".En un momento, el menor sacó una pistola calibre 22 y comenzó a efectuar varios disparos hacia el joven. Algunos de esos proyectiles impactaron en el abdomen de la víctima, quien quedó malherido y fue trasladado al hospital San Martín. Los médicos y enfermeros no pudieron hacer nada para salvarlo y a las 21 se informó el fallecimiento de Dietz.La investigación quedó a cargo de la División Homicidios (Dirección Investigaciones). En el lugar intervino personal de Criminalística que realizó el relevamiento balístico, cuyos indicios serán peritados. El arma aún no fue localizada.Los testigos reunidos por los investigadores son principalmente familiares de la víctima. Todos apuntan al adolescente de 17 años como autor de la agresión mortal. El trabajo en el barrio se vio complicado porque había una gran tensión y gritos sobre todo de parte de los familiares del fallecido hacia los del acusado. Se aguarda por tener más declaraciones para poder tener una reconstrucción más completa de lo que fue el hecho de sangre.