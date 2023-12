Rosario: mataron a un hombre e hirieron a dos chicos de 8 y 14 años

Un hombre murió y dos hermanos de ocho y 14 años resultaron heridos al ser atacados a balazos en plena Nochebuena, en la zona sudoeste de la ciudad de Rosario.El ataque, cuyas circunstancias no se habían esclarecido, pareció tener blanco en el hombre fallecido, que se llamaba Ramón Alejandro Vicego.El crimen se produjo cerca de las 3 cuando Vicego caminaba por Aurora al 3800 y recibió varios disparos, que determinaron su muerte, e hirieron a un niño y un adolescente que se encontraban en las inmediaciones.Francesco, de ocho años, recibió un roce de disparo en el cráneo y su hermano Thiago, de 14, fue impactado por una herida del mismo tenor en el pecho.Ambos menores fueron llevados al Hospital de Niños Vilella, donde quedaron internados.En tanto, Vicego fue llevado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde falleció a causa de haber recibido un balazo en la cabeza.Por el momento no se había determinado las causas ni la mecánica del ataque, ya que no se pudo establecer si se produjo desde un auto en movimiento, como varios de los hechos del mismo tipo registros en Rosario.No obstante, el portal Rosario 3 refiere a un testimonio que indica que se produjo en el marco de una balacera realizada por cuatro individuos en dos motos contra una vivienda en la que se encontraban reunidas varias personas.La investigación quedó a cargo del fiscal Patricio Saldutti, que ordenó una serie de pericia.Entre otras, la inspección de un Peugeot 208 hallado en inmediaciones del centro asistencial de urgencias que tenía dos impactos de bala.En tanto, también en el HECA, un joven de 28 años se encontraba en grave estado tras recibir un disparo en la cabeza en la zona oeste de Rosario.El hecho, ocurrido alrededor de la 0:30, era investigado por la comisaría 13, que tiene jurisdicción en la zona, además de la fiscalía en turno.