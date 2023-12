Abogado paranaense fue víctima de violento asalto y sufrió cortes en una mano

En primer lugar, el abogado mostró su preocupación por los ilícitos: "Como cualquier ciudadano de Paraná, estamos viviendo momentos de mucha inseguridad y hay una falta de prevención que a uno le preocupa en horas de la siesta".Luego relató cómo fue la sustracción que sufrió: "".Su reflejo fue tratar de evitar un corte profundo: "".Además, aseguró que tiene personas que observaron el asalto: "Cuando me apuntó con el arma, pegué un grito y salieron todos los vecinos. Vieron la secuencia e inclusive uno de los vecinos comentó que se habían cambiado de ropa y creía que iban a abordarlo a él".Finalmente, los ladrones emprendieron la huida por Zaccaro al final y "arrojaron el arma de fuego, el arma blanca".Por otro lado, Urrutia aseguró qué situaciones le llamaron la atención: "No hay policías en la ciudad y porque se me cuestiona que andaba por esa zona. Venía del supermercado, me quedé esperando a la policía, que no llegó. Me tuve que ir a mi casa y después llamé desde mi casa. Ahí sí acudieron del 911".Por otra parte, el hombre reflexionó sobre los robos que existen en la capital entrerriana: "Es lamentable lo que está pasando con los hechos de inseguridad. Me da bronca e impotencia porque ellos dicen que tienen un plan de seguridad. No tienen ningún plan de seguridad porque a mí nunca me ha ocurrido que me aborden en la calle sujetos con armas de fuego y arma blanca. Me da bronca porque pago mis impuestos y esto no tiene que ocurrir a ningún ciudadano"."La conducta de ello era la de ir a ejecutar. Nunca me voy a olvidar cómo caminaba el más chico a paso firme", detalló sobre el ilícito. Además, agregó: "No sé si voy a hacer la denuncia a la comisaría porque es pérdida de tiempo, sé que no van a hacer nada y te duele y te preocupa lo que sucede en la ciudad de Paraná.