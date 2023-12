A punta de cuchillo, asaltaron a una joven y le robaron su moto en Paraná

Una motociclista sufrió un violento asalto este viernes a la noche en calle Medus, entre Quiróz y Mihura, de Paraná. Los delincuentes, que también circulaban en moto, la siguieron y a punta de cuchillo le quitaron el rodado.Al respecto, Giuliana Goró, contó aque “había salido de trabajar y estaba yendo a mi casa en moto. Dos personas que también circulaban en moto me empezaron a seguir desde calle O`Higgins y Provincias Unidas. Los vi, pero no me quise hacer la cabeza, pensé que me estaban mirando nada más. Lo que sí me llamó la atención es que el que iba de acompañante no llevaba casco”.Comentó que “en un momento me tocaron bocina, pensé que había doblado mal o algo así, pero no. La moto se me metió adelante y el que no tenía casco bajó con una cuchilla, se me acercó y me tiró de la moto. Se la llevaron. Era una Guerrero 110cc blanca, tenía un sticker que dice R13. La patente es A008BKT”.Indicó que “por suerte la zona estaba llena de gente y los vecinos vinieron a ayudarme. Un chico lo siguió en su moto, pero no lo alcanzó. Huyeron hacia el este, pero no vi mucho porque yo quedé tirada en el piso”.Como consecuencia del violento asalto, la joven sufrió heridas. “Me raspé, tengo una quemadura y no sé si no me esguincé el tobillo, porque me duele mucho. Me lastimé el codo también. La moto se me cayó encima cuando me tiraron al asfalto”, informó.Contó que llevaba una mochila, la cual los delincuentes no pudieron llevarse. “Es la primera vez que me pasa algo así, nunca viví esto, menos con un cuchillo”, indicó.Quien pueda aportar información, comunicarse al 3434703930.