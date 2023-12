Roncaglia presentó el plan provincial para luchar contra el narcotráfico

La detección de casi 39.000 pastillas de la “droga de la violación”

En ese sentido, contó cómo llevará adelante las gestiones desde su puesto: “Tenemos cinco jueces federales y vamos a trabajar de la mano con ellos en las cuestiones de narcotráfico, microtráfico y narcomenudeo. Vamos a trabajar con muy buenos fiscales y jueces que tienen la provincia.”.Asimismo, detalló qué grupo se dedicará exclusivamente a estas tareas: “”.Frustraron el ingreso de una gran cantidad de droga de diseño que eran trasladadas por un ciudadano oriundo de Paso de Los Libres en un vehículo robado; ocurrió durante un control a una pick up Ford Ranger DC 4x2, que circulaba desde la provincia de Corrientes hacia el interior de Entre Ríos.Durante el habitual control preventivo que desarrollan efectivos el Puesto Caminero San Jaime -ubicado en el departamento Federación-, el conductor exhibió fotocopia de Cédula de Identificación Vehicular -bajo una excusa poco sólida, por lo que el personal idóneo profundizó el contralor, constatando que el vehículo presentaba vigente un Pedido de Secuestro.Realizada la apertura de los mismos, se corroboró que contenían pastillas Rohypnol marca FMQ, cuya sustancia genérica es Glunitrazepam; comúnmente conocida como "la droga de la violación", ya que mediante sus efectos anula completamente la voluntad de la víctima.El Puesto dependiente de la Dirección Prevención y Seguridad Vial secuestró un total de 38.915 comprimidos.Al respecto, el ministro elogió la labor realizada por el personal policial: “Felicitamos al sector de Prevención Vial y Seguridad Vial sobre el Puesto Caminero de San Jaime de la Frontera y al personal de Toxicología. Ellos estaban trabajando este miércoles pasado a las cuatro de la mañana haciendo un control vehicular del tránsito y de personas que podían reunir condiciones de sospechosas y podían estar trasladando sustancias y objetos ilegales”.Asimismo, contó que Rogelio Frigerio quedó satisfecho con el trabajo de la policía: “Venimos hablando con la nueva Jefatura de Entre Ríos sobre la importancia de estar presente en los controles de ingreso y egreso de nuestra querida provincia. Traslado la felicitación al personal del Gobernador de la provincia. Él (Frigerio) se puso muy contento de este secuestro de casi 39 mil pastillas de Glunitrazepam, conocida también como ‘la droga de la violación’”.Por otra parte, detalló cómo actúa la droga incautada en la ruta entrerriana: “Es un fármaco químico utilizado para cometer hechos de violación no solamente en Argentina sino en el mundo. El uso de esta droga, que es un depresor del sistema nervioso central, muchas veces es puesto en algunas bebidas. Sobre todo damnificadas mujeres jóvenes. Produce un deterioro físico, a pesar de estar consciente. Físicamente no se pueden defender y sus extremidades están sin movilidad y es muy peligrosa. Es producida en Brasil”. Por eso, recalcó: “Así como esta droga que iba a Córdoba, hay otras que ingresan a la provincia y no queremos que ingresen más. A la nuestra, sobre todo”.Claudio González, nuevo Jefe de la Policía de Entre Ríos, destacó la labor en la incautación de Glunitrazepam: “El sacrificio tiene sus frutos”. Posteriormente, analizó las tareas que llevará adelante: “Dentro de los lineamientos que se me ha encomendado era la prevención con todo lo que tenía que ver con el narcotráfico. Los resultados están a la vista. Es un trabajo de articulación con fuerzas federales y es un trabajo que demanda sacrificio. La voluntad del personal está. Hay que llevar tranquilidad a los ciudadanos de Entre Ríos que está en la prioridad sacar de las calles a las drogas. Es un flagelo que pone en riesgo nuestra juventud. Ese es el desafío”.En la misma línea, puntualizó: “En la provincia hay 19 Puestos Camineros, se va a desarrollar una actividad que tiene que ver con el control de ingreso y egreso. No solo desde la prevención con el tránsito, sino con el movimiento de la droga. Se refuerzan con perros, grupos especiales a partir de ahora para darle apoyo a esta impronta a quienes están en las calles”.