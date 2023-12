Caso Julieta Riera: el insólito motivo por el que Christe recusó a nuevo juez

Foto: La jueza Carolina Castagno.-

Sobre el caso Julieta Riera

; es que según fundamentó el acusado –con el respaldo de su defensora Mariana Barbitta-, el ex fiscal era “un acusador muy tenaz” y por eso teme que sea imparcial para tratar el caso. Tras la audiencia que se desarrolló este jueves ante la Carolina Castagno, la magistrada pasó a cuarto intermedio para resolver el nuevo planteo.“En el marco de la causa, las actuaciones están elevadas a la Corte Suprema en virtud de tres recursos de queja que interpuso cada una de las partes contra la resolución del Superior Tribunal de Justicia que ordenó anular el juicio, pero, paralelamente, el proceso en la provincia continúa con un reenvío del STJ para que se inicien los trámites para un nuevo juicio por jurados. En ese contexto, la defensa de Christe planteó la nulidad de la remisión de causa a juicio, lo que constituye otro accionar meramente dilatorio, y cuando se adjudica la causa al vocal Malvasio, quien asumió recientemente,, explicó ael querellante Germán Palomeque.Para querella y fiscalía, este. En palabras del entrevistado, “Barbitta lo sabe, pero decía que lo que genera esa inseguridad es que el cambio es muy reciente y el ahora juez todavía estará con mentalidad de fiscal durante la dirección del proceso”. Para Palomeque, tal argumento “no se ha visto y no hay fallo que respalde una cuestión así”. “En modo sarcástico, respondí que,, sentenció el abogado.“Fue sorprendente el escuchar 40 minutos en los que se trataba de sostener un absurdo, que no encaja en el marco legal, porque el planteo no encuadra en las causales de recusación; y no es más que un planteo dilatorio y absurdo”, acusó el querellante Pedro Fontanetto., resumió el abogado al dar cuenta deFinalmente, el querellante confió con respecto a “que el caso se resuelva en la Corte en un tiempo no muy lejano y devolverá la soberanía al jurado popular y confirmará el fallo condenatorio”.del departamento del octavo piso del edificio ubicado donde funciona el Instituto del Seguro, en la peatonal San Martín de Paraná. En el cuello de la víctima, entonces, se encontraba la evidencia fundamental para sostener la hipótesis acusatoria. Pero había solo dos fotos de esta parte del cuerpo tomadas en la autopsia, a las que la defensa no tuvo acceso (ni tampoco el fiscal) y, por lo tanto no pudieron analizar antes del juicio, pero sí fueron expuestas en una pantalla en la audiencia durante el testimonio del médico forense. Esto es lo que la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (por mayoría) entendió como un error (entre otros) que atentó contra el derecho de defensa del imputado por lo cualEl fallo del máximo tribunal de la provincia fueal ser la primera vez que se revoca la sentencia de un jurado popular desde que rige este sistema de juzgamiento en la provincia con participación ciudadana. Por esto, el juez que votó en disidencia sostuvo quePero no se cuestionó la valoración de las pruebas realizadas por los 12 integrantes del jurado, sino el procedimiento y la manipulación de esas algunas de estas evidencias que fueron expuestas a los jueces de los hechos.Un año después,El año pasado, la Cámara de Casación Penal de Paraná confirmó la condena al rechazar todas las críticas realizadas por la defensa. En abril el caso llegó a la Sala Penal del STJ, donde los vocales Miguel Giorgio, Claudia Mizawak y Daniel Carubia escucharon los planteos de la defensora Mariana Barbitta y los argumentos del fiscal Ignacio Aramberry.Barbitta había repartido críticas para todos: desde el médico forense al fiscal, desde los medios de comunicación a los peritos. La mayoría no fueron ni siquiera atendidas por los jueces del STJ, pero sí las que consideraron importantes en cuanto a las garantías.La Fiscalía adelantó que irá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra este fallo que considera injusto por varias razones. Buscarán que el máximo tribunal del país lo anule para que se confirme la condena a Christe definitivamente. En general, entre que la Procuración General de la Nación emite su dictamen y la Corte define, pasan un par de años por lo menos.