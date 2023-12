Temporal: rescatan a periodista durante travesía en kayak por el río Gualeguay

El periodista Norman Robson, oriundo de Gualeguay, fue rescatado esta mañana por personal de Prefectura que lo buscaba desde ayer, cuando no se supo más de su paradero tras ser visto navegando en kayak por el río Gualeguay. El comunicador sufrió un accidente en la embarcación durante el temporal que se abatió este lunes en la provincia y tuvo que pasar la noche en un árbol. Este martes, tras ser rescatado, debió ser hospitalizado.Robson se encontraba perdido desde ayer cuando salió a navegar el río Gualeguay, cerca de Federal, como parte de una travesía que pretendía completar.El itinerario que seguiría el periodista era de 650 kilómetros desde Federal hasta Paso Gallo, en la Selva de Montiel, hasta La Boca, en el Delta, y los pensaba recorrer en 30 días.Aparentemente, en un momento dado, el kayak en el que se encontraba se dio vuelta y no pudo volver a subir. Ante esta dramática situación, logró llegar a la orilla y se resguardó debajo de un árbol, dio a conocerSus familiares advirtieron a la policía que Robson no había regresado, por lo cual se inició una búsqueda por el río hasta que este martes por la mañana fue encontrado.

supo que el comunicador gualeyo se encontraba "muy afectado" ya que había pasado la noche en condiciones muy difíciles. Y es que las temperaturas seguían siendo bastante bajas luego del paso del temporal por la zona. Alrededor de las 10, fue trasladado al Hospital de Sauce de Luna, localidad del departamento Federal.